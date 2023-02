La Misericordia di Forlì e S. Benedetto rinnova le cariche: lascia Manni

Il governatore della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, sezionr intitolata ‘don Carlo Zaccaro’, ha convocato per la giornata di oggi l’assemblea per il rinnovo delle cariche. Le votazioni fra i circa 200 iscritti si svolgono a San Benedetto in Alpe dalle ore 9 alle 12, nella saletta delle ex scuole elementari, e invece nel pomeriggio a Forlì, dalle ore 15 alle 17 nella sede di situata a Bussecchio (via Cerchia 101), presso l’Opera don Pippo.

Per l’occasione, il governatore uscente Alberto Manni (nella foto), sindaco di Portico e San Benedetto dal 1985 al ’95 oltre che ex assessore provinciale ai servizi sociali per quindici anni, annuncia: "Ho ritenuto opportuno che questa fosse l’occasione per farmi da parte, causa le mie difficoltà di salute. Tuttavia, anche se non sarò presente negli organi di governo, continuerò nei limiti del possibile ad assicurare la mia collaborazione. Sono grato, infatti, del privilegio di aver trovato nel mio cammino la Misericordia, ben consapevole dell’importanza della presenza dell’associazione nei territori del Comune di Portico e San Benedetto, di Forlì e zone limitrofe".

q. c.