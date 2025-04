La missionaria: "Mi abbracciò dopo 50 anni in Africa"

"L’abbraccio inaspettato, umanissimo e commovente, di Papa Francesco coronava un sogno, quello di sentire confermata la mia missione di 50 anni di vita a servizio dei lebbrosi in Africa". A raccontare è la missionaria laica Caterina Savini di Rocca San Casciano, 87 anni, 52 dei quali trascorsi prima in Etiopia (per specializzarsi in medicina per la cura dei lebbrosi) e poi nello Zimbabwe, dove si è occupata dei malati in vari ospedali, per poi reinserirli nelle famiglie e nella società una volta guariti. Un’opera meritoria nata nello spirito del Concilio Vaticano II, di cui si è accorta però anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che le ha dato un riconoscimento. Attualmente Caterina è rientrata a Rocca, ospite della casa di riposo.

Nel 2013 chi scrive, insieme ad Alberto Manni e al rocchigiano Lino Frassineti, stavamo per pubblicare il libro ‘I fiori di Dio. Caterina Savini, una vita per gli ultimi dello Zimbabwe’, che ne raccontava la storia della missionaria. Chiedemmo e ottenemmo di andare a messa a Santa Marta da papa Francesco, eletto da appena tre mesi, che al termine ci ricevette in udienza. Ricorda Caterina: "Ero emozionatissima, mentre l’amico cardinal Baldisseri ci presentò, raccontando al Papa la mia esperienza fra i lebbrosi africani". Fu chi scrive a riassumere in breve il contenuto del libro, chiedendo al Papa di scrivere una dedica alle bozze, per poi pubblicarla nelle copie che stavano andando in stampa. Un segretario obiettò: "Il Papa non può firmare un libro privato". Ma Francesco con un gran sorriso ci rispose divertito: "Datemi una penna". E firmò: "Per Caterina. Francesco 25-6-13".

Caterina ricorda ancora commossa quel momento: "Mentre ci abbracciavamo, il Papa mi disse: ‘Brava, brava, continua. Vai sempre avanti’. Parole umane, semplici, evangeliche, che non hanno mai più cessato di echeggiare nella mia anima e nel mio cuore". Si ricollega poi al ricordo degli altri pontefici che ha conosciuto: infatti, prima di lasciare l’Italia con un gruppo di compagne, la missionaria fu ricevuta il 10 luglio 1963 da Paolo VI, eletto Papa appena tre settimane prima. "Paolo VI ci aveva preparate alla missione in Africa e alla partenza mi aveva firmato un assegno di suo pugno per le prime necessità. Giovanni Paolo II mi aveva ricevuto in udienza, insieme a mia mamma Giulia e a don Luigi Maretti e don Giovanni Amati, allora pievano e cappellano di Rocca". Tuttavia l’incontro con Bergoglio ha un posto speciale nel suo cuore: "L’accoglienza è stata semplice e calorosa. Le sue parole evangeliche hanno confermato la mia esperienza di 50 anni fra i lebbrosi. Il suo abbraccio paterno. Insomma, quella mattina a Santa Marta fu proprio un’esperienza di paradiso in terra".

Quinto Cappelli