La missione di 11 amiche: a piedi sul vulcano più alto

di Quinto Cappelli

Undici amiche di Predappio, unite dalla passione per il trekking, hanno appena compiuto la loro ultima "impresa valorosa, quasi eroica": la scalata della vetta del terzo vulcano più alto al mondo: il Teide di Tenerife, con i suoi 3.718 metri sul livello del mare, che s’innalza nell’arcipelago delle Canarie. Alice Ghetti, Aurora Gori, Marisa Ravaioli, Marzia Maldini, Milena Casadei Rossi, Monica Canali, Monica Moschi, Serena Colamonaco, Tamara Solfanali e Tiziana Bini raccontano: "Il 24 aprile siamo partite da Montana Blanca (a 2.200 metri), con una camminata che all’iniziato sembrava una passeggiata sulle nostre colline romagnole. Poi, più ci avvicinavamo la cima, ‘El Pico del Teide’, il cuore aumentava i battiti, il respiro diventava affannoso e le gambe pesanti. Raggiunto il rifugio Altavista (3.260 metri), ci sentivamo già delle campionesse. Ma l’irto cammino prevedeva un’altra ora e mezza. All’inizio del percorso il paesaggio vulcanico ha tratti delicati, i pendii sono di un colore giallo-ocra e sono evidenti le antiche colate grigionere. Proseguendo le rocce sono scure e capisci di camminare dove un tempo sarebbe stato impossibile. Sotto di noi un mare di nuvole bianche, le isole dell’arcipelago, sopra di noi l’imponenza della vetta più alta della Spagna, che incute quasi paura".

Aggiungono le predappiesi: "Raggiunta la stazione della Rambleta (3.555 mt), si oltrepassa un cancello con un permesso e si fa l’ultimo sforzo. Mancano quasi 200 metri di dura salita e poi… si tocca il cielo con un dito. Lo scenario lassù ti fa sentire in Paradiso. Puoi ammirare il mondo sotto di te, rimanendo senza fiato di fronte a tanta bellezza, la natura potente, vigorosa, meritevole di rispetto totale".

Ma dove si sono allenate le amiche del gruppo ‘Predappio in Cammino’? "Nel 2017 la nostra unione viene suggellata dal primo cammino da Predappio a Premilcuore, cui è seguito il secondo nel 2018 dal Corniolo alla diga di Ridracoli. L’anno successivo abbiamo aumentato le difficoltà, affrontando il Cammino degli Dei. Poi nel 2020 siamo partite da Predappio per arrivare, attraverso sentieri e strade di campagna, al Corniolo. Fino ad uscire fuori di regione nel 2021 e 2022, affrontando il Giro del Confinale in Valtellina e le 5 Terre. I nostri obiettivi? Pur essendo eterogeneo, il nostro gruppo è un esempio di amicizia sincera, in cui condividiamo la fatica, il benessere, la sfida e il divertimento, alla fine cose semplici, come la felicità".