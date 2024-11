La mobilitazione di Cgil e Uil: "A Bologna contro la manovra"

"È uno sciopero di merito, non politico. E dalla grande partecipazione che hanno avuto nelle assemblee, anche in questo territorio, possiamo prevedere che registrerà un gran numero di adesioni". I segretari generali di Cgil e Uil di Forlì e Cesena hanno presentato le ragioni per le quali i lavoratori, domani, incroceranno le braccia per tutta la giornata, per poi manifestare nelle piazze di diverse città italiane. In Emilia-Romagna l’appuntamento è alle 9 a Bologna, a Porta Lame, da dove partirà il corteo, che raggiungerà piazza Maggiore alle 10,30.

Saranno coinvolti tutti i settori, tranne il trasporto su ferro. Quanto a quello pubblico locale, in seguito alla precettazione firmata dal ministro Salvini, lo sciopero sarà ridotto a quattro ore. "Un provvedimento che impugneremo", tuonano i sindacalisti. Salari, pensioni, politica industriale, i sindacalisti snocciolano le ragioni della mobilitazione, e puntano il dito sulla legge di bilancio.

"Le motivazioni di questo sciopero sono molto serie – spiega Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena –. Abbiamo una legge di bilancio che non dà risposte alle persone che rappresentiamo, non le dà ai cittadini e ancor meno al futuro del Paese. Le misure previste avranno un impatto pari a zero sullo sviluppo, mentre, anche in questo territorio, aumentano la cassa integrazione e le disuguaglianze. Intanto, diminuiscono i servizi e le persone si impoveriscono".

I sindacalisti continuano ad elencare i motivi della mobilitazione "il governo come datore di lavoro pubblico rinnova i contratti nazionali appena ad un terzo dell’inflazione. Inoltre, ci vendono per la terza volta il taglio del cuneo fiscale, mentre non ci sarà alcun aumento in busta paga, anzi saranno gli stessi lavoratori e lavoratrici con il maggior gettito fiscale a pagare la defiscalizzazione". Aprono poi il capitolo delle pensioni: "La rivalutazione degli assegni previdenziali è insufficiente – spiegano – con la beffa di un aumento di soli tre euro mensili per pensioni minime. E, non solo non si abolisce la legge Fornero, ma la si rafforza, rendendo inesigibili nei fatti tutte le opportunità di uscita anticipata,penalizzando migliaia di lavoratrici e lavoratori".

Un altro capitolo al centro dell’attenzione è quello della sanità pubblica. "Le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale sono state diminuite – spiega Paolo Manzelli, segretario generale della Uil di Cesena –. Siamo al di sotto di quanto indicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. E intanto si finanzia la sanità privata, i cui lavoratori, peraltro, hanno un contratto bloccato da due anni".

Interviene sul tema della sicurezza sul lavoro Enrico Imolesi, segretario generale della Uil di Forlì "Abbiamo in Italia il problema della qualità del lavoro, con bassi salari e un’alta precarietà: tutto questo si connette con la sicurezza". Al comizio domani in piazza Maggiore interverranno Marcello Borghetti, segretario generale della Uil Emilia-Romagna e Maurizio Landini, segretario generale della Cgil nazionale. Sono previste partenze in pullman da Forlì e Cesena, per raggiungere la manifestazione a Bologna (info contattando Cgil e Uil).