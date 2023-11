’La Monaca di Monza’ al Testori per i 100 anni del drammaturgo

‘La Monaca di Monza’, scritta da Giovanni Testori, è il terzo spettacolo che andrà in scena oggi, ore 20,30, al Teatro Testori di Forlì per celebrare il centenario della nascita del grande drammaturgo. Interpreti: Yvonne Capece e Walter Cerrotta. Concept visivo e costumi di Micol Vighi. Scritto nel 1967, è stato rappresentato per la prima volta nello stesso anno a Cesena. Molto noto è lo scandalo in cui è rimasta coinvolta suor Maria Virginia, accusata di aver partecipato assieme al conte Gian Paolo Osio, suo amante e padre dei loro figli, all’omicidio di Caterina Cassina di Meda. La suora dirà di essere stata chiusa in monastero e murata viva con un solo foro per ricevere aria e cibo. Dopo 13 anni fu liberata dal cardinale Federico Borromeo che di questo fatto lasciò una testimonianza scritta che fu fonte di ispirazione per Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi.