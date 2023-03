La morte del pilota Meneghello "Due settimane in simbiosi Arricchiti dalla sua umanità"

Appena poche settimane fa aveva incontrato oltre 200 studenti delle scuole superiori, il pilota Marco Meneghello, scomparso a Guidonia martedì, durante un volo dal tragico epilogo che ha condiviso con il collega Giuseppe Cipriano. Meneghello si trovava in città per condurre, insieme ad altri uomini del 60° Stormo, un corso di ‘cultura aeronautica’ che si è tenuto a Forlì in quanto individuata come ‘città del volo’, grazie proprio allo storico istituto Baracca, al corso di Ingegneria Aeronautica, all’Enav e al Ridolfi, oggi di nuovo pienamente operativo.

Se ad essere coinvolti nelle lezioni sono stati gli studenti di diverse scuole forlivesi, è vero che il corso, senz’altro, ha significato qualcosa di più per gli iscritti all’istituto Aeronautico: ragazzi che arrivano da tutta Italia per imparare i segreti dei cieli, con il sogno – un giorno – di poterli solcare, magari proprio nelle vesti di piloti come lo era Meneghello. "I nostri ragazzi sono rimasti sconvolti – racconta la dirigente scolastica Maura Bernabei –. Appena abbiamo avuto la notizia ci siamo subito confrontati con coloro che avevano preso parte al corso e, come immaginavamo, abbiamo trovato una reazione forte da parte di tutti. Ho personalmente contattato il 60° Stormo, del quale il maggiore Meneghello faceva parte per porgere le nostre condoglianze, consapevoli che quello che per noi è un grande dolore, per loro è una vera e propria tragedia". Il pensiero, poi, va alle due settimane di lezioni e alle esperienze fatte insieme ai membri dell’Aeronautica che, nelle vesti di docenti, si sono confrontati con i ragazzi: "Abbiamo vissuto in simbiosi per quindici, intensissimi giorni – racconta Bernabei –, condividendo il percorso formativo e anche momenti più informali, provando anche l’esperienza del volo. Abbiamo subito trovato in Marco Meneghello, così come nei suoi colleghi, una grandissima professionalità, ma anche un’umanità unica che ci ha arricchiti profondamente".

Il feeling tra studenti e piloti è nato da subito, anche per questo oggi i ragazzi sono sgomenti: "Erano accomunati dalla stessa passione – continua la dirigente –: quella per l’aeronautica, perciò trovavano sempre tanti temi sui quali confrontarsi, dando vita a momenti profondamente umani. In particolare i piloti hanno offerto ai ragazzi uno spaccato un po’ inedito di quello che è il mondo delle forze armate, puntando i riflettori sulle missioni umanitarie e di soccorso. Forse è anche perché gli studenti hanno compreso che l’Arma non è solo quella che si occupa della difesa della patria in situazione di guerra che quest’anno riscontriamo un aumento del numero dei nostri ragazzi – coonclude – intenzionati a tentare il concorso per entrare nelle forze armate. Un segno, questo, della grande forza del messaggio che Meneghello ha saputo portare anche qua a Forlì".

Sofia Nardi