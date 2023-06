La morte di Ferdinando Carretta "La riabilitazione? Senza intoppi"

"Una persona riservata". Così, chi l’ha conosciuto, ricorda Ferdinando Carretta, trovato morto a 61 anni nella sua casa di Forlì, la città dove si era trasferito nel 2006 per decisione del giudice e dove aveva deciso di rimanere a vivere anche una volta scontata la sua pena, nel 2015. Carretta, nel 1989 a Parma uccise il padre, la madre e il fratello, per poi darsi a una latitanza conclusasi solo dopo nove anni dagli omicidi. Dovettero passare ancora alcuni mesi prima che Carretta confessasse il suo crimine durante un’intervista per la trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’. Fu condannato alla detenzione in una struttura psichiatrica, ma era già in semilibertà quando, nel 2006, venne destinato a Forlì. La sua prima casa, in città, fu il ‘Podere Rosa’, residenza della cooperativa ‘Tragitti’, impegnata nella riabilitazione psichiatrica.

"Lì – racconta la presidente Patrizia Turci – accogliamo persone con problemi psichiatrici gravi. In struttura ci sono uno psichiatra, uno psicologo, infermieri, oss ed educatori. Tutte queste persone, secondo le loro competenze, prendono in carico il soggetto in base a progetti terapeutici strettamente individuali". Così fu anche per Carretta, ritenuto dal giudice bisognoso di un percorso di reinserimento nella società: "Non ricordo quale fosse l’obiettivo specifico che ci eravamo prefissati per Carretta – ammette Turci –, ma ricordo, invece, che non ebbe problemi a raggiungerlo. Non ha mai avuto incidenti di percorso e non è mai tornato indietro rispetto ai progressi raggiunti. La magistratura aveva ritenuto opportuna una riabilitazione in vista di un ritorno alla vita autonoma e so che non ci furono mai problemi in questo senso: si dimostrò sempre serio e responsabile, anche se non aveva di certo un carattere espansivo. Di più non posso dire: il lavoro del giudice è quello di dare un giudizio, mentre il nostro, al contrario, è quello di sospenderlo, al di là di quale sia il reato commesso".

Poi, nel 2005, Carretta ha lasciato la struttura: "Da allora – conclude Turci – l’abbiamo del tutto perso di vista". Negli anni del ‘podere Rosa’, Carretta lavorava, grazie a una borsa lavoro, presso la cooperativa Co.For.Pol., specializzata in servizi ecologici e logistica che oggi fa capo a For.B. "Ricordo – spiega la vice presidente Giuliana Giuliani – che l’avevamo destinato ad attività di segreteria, ma le sue mansioni variavano in base alla stagionalità e alle necessità. Si era ben integrato e non ci furono mai problemi. Il suo percorso riabilitativo proseguì senza mai intoppi per qualche anno, poi, terminato il periodo stabilito, non abbiamo più saputo nulla di lui".

Sofia Nardi