La mossa di Forza Italia. Candidata Elena Morra

Elena Morra è candidata nelle fila di Forza Italia all’assemblea legislativa alle prossime elezioni regionali a sostegno della candidatura di Elena Ugolini a presidente della Regione Emilia Romagna. A darne l’annuncio sono la deputata e coordinatrice Regionale Forza Italia, Rosaria Tassinari, e il segretario provinciale degli azzurri di Forlì-Cesena, Giuseppe Bettini. "Sposata, con tre figli e due nipoti – spiegano Tassinari e Bettini –, Elena Morra è da sempre impegnata nelle società civile e nel settore dell’educazione, come insegnante del liceo scientifico Fulcieri di Forlì, preside e consulente didattica. È stata consigliere comunale a Forlì nel primo mandato del sindaco Zattini e presidente della terza commissione consiliare e della Commissione Covid".

Morra nel 2019 si candidò e venne eletta nella lista civica Forlì Cambia. "Ho deciso di scendere in campo alle prossime elezioni regionali – commenta Morra –, per mettermi al servizio dei cittadini, impegnandomi in una politica che metta al centro valori imprescindibili quali la famiglia, l’educazione, la persona, le sue relazioni e i suoi bisogni, la libera iniziativa del singolo e dei gruppi sociali secondo il principio della sussidiarietà". Ringraziando poi i vertici del partito.

Il nome di Morra di affianca così a quello dell’ex sindaco di Cesenatico, Roberto Buda. "Forza Italia continua a candidare persone con anni di esperienza amministrativa e che provengono dal territorio – commenta la deputata Tassinari – per portare le esigenze delle persone del territorio in consiglio regionale. Inoltre, in questo periodo il partito fondato da Silvio Berlusconi si sta consolidando sempre più come centro liberale, moderato, cattolico ed europeista, grazie al nostro segretario nazionale vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mentre il Terzo Polo si sta sgretolando e diversi suoi aderenti guardano a noi con grande interesse, come dimostra l’ultimo arrivo di Enrico Costa nel nostro gruppo parlamentare".

Mancano ancora tre nomi per comporre la lista degli azzurri per Forlì-Cesena. Sfumato il nome dell’imprenditore di Ated2 Davide Bellini, era circolato quello dell’assessore comunale Giuseppe Petetta.

Matteo Bondi