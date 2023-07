La mostra a Santa Sofia Bellini, opere a confronto

S’inaugura oggi alle 18,30 a Santa Sofia, alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni la mostra ‘Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno’. "Due artisti, Enzo Bellini (1932-2015) e Giovanna Bellini (1940-2021), – scrive Orlando Pieraccini curatore della mostra – accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese". Certamente diversi fra loro nei modi e nei linguaggi espressivi, Enzo e Giovanna hanno ottenuto notevole notorietà nel panorama artistico del loro tempo: come pittore, disegnatore, incisore l’uno, come scultrice e ceramista l’altra. Di Enzo raffinatissimo pittore e disegnatore hanno scritto, tra gli altri, Giorgio Celli, Raffaele De Grada, Luciano Foglietta, mentre su Giovanna si citano le parole ricche di sapere di Andrea Brigliadori e lo stesso Foglietta.

Enzo si è accostato giovanissimo al disegno e al colore sotto la guida del pittore locale Innocente Biserni. Appena 19enne ha soggiornato a Torino, frequentando lo studio di Aloisi e De Cravero. Trasferitosi a Milano all’inizio degli anni ’60, ha svolto attività diverse, come disegnatore, illustratore e decoratore in ambito teatrale. Dopo il ritorno al paese natale, si segnalano le grandi mostre di Palazzo Albertini a Forlì (1995) ai Magazzini del Sale di Cervia (2007), e a Santa Sofia nel 2011 con ’L’armonia nello sguardo’. Tra gli omaggi all’indomani della scomparsa, ’Arte e gioia di vivere’ al Palazzo Romagnoli (2018), a cura di Fiorini e Piraccini.

Giovanna ha maturato sensibilità artistica in famiglia, col padre fabbro e a contatto del cugino Enzo disegnatore e pittore. Ha poi studiato all’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza. Trasferitasi a Milano ha insegnato all’ Istituto Cova. Ha collaborato con l’architetto Giò Ponti, facendosi apprezzare anche come esecutrice di opere monumentali. Nel 1982 è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano. Numerose le opere di carattere celebrativo presenti anche nel centro urbano e nel territorio santasofiese, tra cui i monumenti dedicati alla Liberazione della città e al Giusto delle Nazioni, Guelfo Zamboni. Tra le ultime apparizioni pubbliche come ceramista è da ricordare l’esposizione ta ‘Argilla specchio dell’anima’ a Palazzo Isimbardi di Milano (2012). La mostra è promossa dal Comune di di Santa Sofia con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Parco nazionale e resterà aperta fino al 10 settembre. Orari: domenica 9,30-12,30; 15-18 e su richiesta (0543.975428-9).

Oscar Bandini