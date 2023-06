La musica che fa bene Boom di concerti per aiutare la Romagna E torna Radio Bruno

Il mondo della musica scende in campo per aiutare la Romagna a superare la crisi dovuta all’alluvione. Giovedì dalle 17 in piazza Morgagni si terrà un evento di raccolta fondi dal titolo evocativo: ‘Sfanghiamola’. Il concerto di beneficenza vedrà i musicisti, i tecnici e i promotori lavorare gratuitamente per costruire un evento che nasce spontaneamente dal basso.

Si esibiranno artisti di diverse generazioni e appartenenti a diversi stili, ma tutti accomunati dalla voglia di creare qualcosa di speciale grazie all’aiuto della musica: l’evento è gemello rispetto a quello che ha avuto luogo a Rimini, con lo stesso titolo. Sul palco allestito in piazza Morgagni saliranno: Modena City Ramblers, Duo Bucolico, Espana Circo Este, Giacomo Toni, The Urgonauts, Sidobe Dj, Andrea Missiroli, Crista, Edodacapo, Margò, Corner in Bloom, Maura, Di Base, Tommaso Venturelli, i Santini, Petunia Sauce.

Un altro appuntamento imperdibile per gli amanti della musica è quello del 19 luglio, quando Radio Bruno Estate farà tappa a Forlì con l’ultima tappa del suo tour. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà trasmesso in diretta radiofonica e sul canale 73 del digitale terrestre. Grazie all’accordo con Mediaset, inoltre, la serata andrà in onda su La5 nel mese di agosto. Per sostenere le persone e le comunità romagnole che sono state colpite dall’alluvione, Radio Bruno ha lanciato una raccolta fondi alla quale sarà possibile aderire acquistando una maglietta che sarà in vendita presso la sede dell’emittente, nello store on line sul sito www.radiobruno.it e durante le serate dello Yoga Radio Bruno Estate: la raccolta terminerà proprio a Forlì, nel cuore della Romagna devastata dall’esondazione del fiume Montone.

Il tenore forliveseMaurizio Tassani, insieme a Luana Babini sta organizzando cinque concerti dal titolo ‘Romagna nel cuore’ che si terranno nelle città alluvionate della Romagna (unica eccezione: San Marino che, nonostante non abbia avuto danni, ha voluto fortemente essere inclusa nel programma). Le città sono: Forlì, Faenza, Cervia, Marina di Ravenna per Ravenna e San Marino. Nel caso del concerto di Forlì, tutto il ricavato sarà interamente versato nell’Iban che il Comune ha già messo a disposizione per i propri alluvionati. Ogni serata avrà la presenza di 1720 artisti fra band, duo, cantanti singoli e comici per un totale di 105 professionisti che si sono messi a disposizione gratuitamente. L’appuntamento è il 5 luglio all’arena San Domenico, il costo del biglietto d’ingresso è di 15 euro. Info e prenotazioni: 348.1023215 o 338.4672368.

