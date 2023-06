’La musica che gira intorno’ S. Domenico, il concerto solidale

di Rosanna Ricci

Appuntamento domani alle ore 20.30 all’Arena San Domenico di Forli con ‘La musica che gira intorno’, concerto organizzato da Luca Medri (direttore artistico di Cosascuola Academy) da Giordano Sangiorgi e Massimo Zoli, per la raccolta fondi a favore delle scuole di musica alluvionate. L’incasso sarà gestito dall’Associazione Assonanza delle Scuole di Musica dell’Emilia Romagna impegnata ad aiutare le scuole che hanno dovuto interrompere la loro attività. Saliranno sul palco 18 band emergenti del percorso Musica D’Insieme nate e cresciute a Cosascuola di Forlì che suoneranno cover di brani romagnoli e altri contemporanei alternati alle esibizioni del corpo di ballo della scuola di New Dance Studio. Saranno poi presenti come ospiti: il cantautore Omar Pedrini, guest della serata, da sempre legato alla Terra di Romagna e presenza fissa al MEI, testimonial del monitoraggio danni del settore musica, che presenterà il suo nuovo album Diluvio Universale, cantato tra gli Angeli del Fango; Lorenzo Baglioni porterà le sue canzoni e i suoi dialoghi imperniati sul cambiamento climatico realizzati insieme a Mario Tozzi e Max Monti, noti dj della Romagna, al successo quest’anno con i 30 anni di Gam Gam rilanciata dalla dj Deborah De Luca, che si presenterà coi suoi giovani dj cresciuti alle scuole di Forli, Rimini e Faenza. A questo concerto seguirà poi il 5 luglio, sempre all’Arena, un tour dal titolo ‘Romagna di Cuore’ presentato e organizzato da Luana Babini e Maurizio Tassani’. Biglietti: 15 euro. Per prenotazioni: [email protected] e 347.4669855.