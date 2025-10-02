La musica come mezzo di pace. InArte: "A Natale voliamo in Australia con il Coro degli orfani libanesi"

Il volo parte il giorno di Natale, ma il bagaglio che i ragazzi dell’orchestra giovanile della scuola di InArte porteranno con sé non è fatto solo di strumenti musicali. La formazione partirà, infatti, per una tournée in Australia, dove si esibirà insieme al Coro degli Orfani Libanesi. Con loro l’emozione di una nuova avventura, la responsabilità di rappresentare la città e la convinzione che la musica possa essere un mezzo di pace. Il percorso nasce da un incontro inatteso.

"Nel 2022 il colonnello Marco Licari del 66° Reggimento ‘Trieste’ – spiega Ilaria Mazzotti, direttrice e fondatrice dell’accademia –, ci ha fatto conoscere la situazione del Libano, dove si trovava in missione. Da allora è nato il comitato ‘ForLibano’, una rete che ha coinvolto Comune e associazioni con cui abbiamo sostenuto l’installazione di impianti fotovoltaici nelle scuole pubbliche in un Paese travolto da una crisi finanziaria che l’ha portato alla bancarotta". Un altro tassello decisivo è stato l’incontro con Lea Akoury, donna simbolo di impegno e determinazione. "È la vedova di Sobhi Akoury, ufficiale dell’esercito libanese morto durante un’operazione militare. Lea ha fondato un’associazione in sua memoria per sostenere le donne senza reddito, creare opportunità di studio per i ragazzi e dare vita a un coro di orfani. Tre anni fa abbiamo organizzato il primo evento a Forlì per far conoscere i nostri studenti, suonando brani italiani e libanesi. I ragazzi ospiti sono stati accolti dalla parrocchia di Grisignano". Da quel momento è nata una solida amicizia. A dicembre 2024 l’esperienza si è ripetuta con un concerto in città, trasmesso anche da Mtv Libano. "I giornalisti sono rimasti molto colpiti e alcuni amici di Lea, residenti in Australia, hanno invitato i cori a esibirsi lì per una tournée".

L’orchestra giovanile di InArte è già stata protagonista di scambi internazionali: lo scorso anno è stata a Praga. "I genitori dei nostri ragazzi hanno accettato con entusiasmo di volare in Australia. Saremo un gruppo di circa 20 persone, tra studenti e accompagnatori – spiega –. I concerti, dal titolo ‘One world concert for peace’, sono programmati per il 3 gennaio a Melbourne e l’8 a Sidney. Non solo, nel 2026 ricorreranno i 70 anni dalla vittoria del ciclista forlivese Ercole Baldini alle Olimpiadi in Australia. Lo porteremo con noi simbolicamente: eseguiremo l’inno d’Italia e il brano ‘Il treno di Forlì’, che Secondo Casadei gli ha dedicato". Far parte della tournée non è solo una questione organizzativa ma soprattutto valoriale. "Abbiamo deciso di dare una testimonianza concreta di come l’amicizia tra culture diverse, mediata dalla musica, possa essere un prodromo di pace", sottolinea la direttrice. Il viaggio è molto impegnativo dal punto di vista economico. "Nei prossimi mesi organizzeremo eventi per raccogliere fondi, così da sostenere le spese della tournée e continuare a offrire supporto al Libano".

Valentina Paiano