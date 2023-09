La nascita dell’universo nel libro di un fisico e di un filosofo

Alle 20.30 all’anfiteatro del parco di via Dragoni per ‘App.rofonDire’ serata dal titolo ‘Dal gatto di Schrodinger alla nascita dell’universo’ con presentazione del libro ‘La nascita dell’universo dal nulla‘ di Tiziano Cantalupi e Filippo Onoranti: Cantalupi è fisico, docente universitario, autore di testi e ha curato la sezione Fisica dell’enciclopedia De Agostini ‘Sapere.it’; Onoranti ha conseguito il dottorato in Filosofia della Scienza alla Pontificia Università Lateranense e ha pubblicato contributi su Avvenire (info 320.0435480).