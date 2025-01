La natività nella grotta aperta domani e domenica

Sarà aperto anche domani e domenica il presepe in grotta lungo il sentiero Monte dei Preti a Bertinoro che tanto successo ha avuto durante queste ultime festività. I rappresentanti dell’associazione di Protezione civile Il Molino proseguiranno quindi con il loro impegno per far visitare l’antica neviera che si trova proprio sotto le mura, riscoperta negli scorsi anni dagli stessi volontari. Al suo interno è stata collocata l’opera ‘Ascolta Israele’ dell’artista cesenate Franca Rossi donata dall’ingegner Gianfranco Traverso al Museo Interreligioso.

L’opera racconta ovviamente la natività di Gesù, il mistero di Dio che, riportano gli organizzatori, in un momento preciso ha deciso di condividere fino in fondo l’esperienza umana. "Sono state oltre 2.000 le persone che, in questi giorni di festa, hanno voluto visitare la grotta – racconta il presidente de Il Molino, Gilberto Zanetti – venendoci a trovare sia nei giorni festivi, sia con gruppi organizzati durante i giorni feriali".

Un gruppo è arrivato sin dalla Francia, mentre altri da Piemonte, Lombardia e dalle vicine Toscana e Marche. "La grotta viene inserita spesso - continua Zanetti - anche nelle visite che le guide organizzano per andare alla scoperta di Bertinoro ed è visitabile durante tutto l’anno, basta mettersi in contatto con noi".

Al sentiero si accede da via del Soccorso. Domani e domenica apertura dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Matteo Bondi