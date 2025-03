La natura è un tesoro: laboratorio

Con l’arrivo della primavera si risveglia la natura e quale posto migliore per scoprirne la meraviglia se non il Centro Visite Partecipato di Spinadello a Selbagnone di Forlimpopoli? A partire da domani alle ore 10, prende il via presso la centrale di sollevamento dell’ex acquedotto il ciclo di laboratori ‘La natura è un tesoro. Scopriamola insieme’, tre incontri plurisensoriali che si svolgeranno a cielo aperto dedicati ai bambini. Il primo di questi momenti sarà dedicato alle erbe spontanee. Carla ed Elisa insegneranno ai giovanissimi partecipanti come riconoscerle, per poi preparare una semplice ricetta della tradizione. Sono già stati programmati anche gli appuntamenti successivi che si svolgeranno il 12 aprile e il 10 maggio. Queste attività sono state pensate e rivolte ai bambini dai 5 agli 8 anni. Per partecipare a questa come alle altre iniziative è richiesta la prenotazione entro il venerdì precedente al laboratorio, su www.spinadello.it. Info: 328.9582919.

ma.bo.