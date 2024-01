La natura vista dalla pittrice Lami nel Palazzo pretorio

Proseguono nel Palazzo pretorio di Terra del Sole le rassegne artistiche promosse dall’agenzia forlivese La Maya Desnuda. Oggi alle 16 nella saletta dei commissari sarà inaugurata la mostra della pittrice Laura Lami, medicea d’adozione. Una personale composta da 35 opere. "Laura Lami ha avviato da alcuni anni una ricerca basata sulla figurazione tradizionale – spiega Silvia Arfelli, direttore artistico della Maya Desnuda e curatrice della mostra –, indagando in modo particolare le forme della natura: dai paesaggi, alle immagini di animali a singoli particolari di foglie e di fiori che rendono le sue opere attente a quei piccoli segnali che la natura ci invia ogni giorno; dipinti spesso di piccola dimensione, realizzati come piccoli scrigni, che risultano al pubblico ancora più accattivanti proprio per la loro riconoscibilità e familiarità con i paesaggi che ci circondano".

Un’attenzione quella per forme e colori che viene da lontano. "Si è manifestata dopo anni nel commercio di gioielli realizzati con pietre dure e coralli, con negozi anche a Forlì e Milano Marittima, poiché durante queste esperienze professionali la pittrice ha maturato il senso estetico e la sensibilità cromatica che ha tradotto oggi nel suo percorso pittorico".

La mostra, organizzata in collaborazione con la Pro loco della cittadella e patrocinata del Comune di Castrocaro, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 15 alle 18 fino al 30 gennaio.

La Maya Desnuda organizza mostre ed eventi artistici in Italia e all’estero. Costituita nel 2005, l’agenzia accende i riflettori sull’arte contemporanea, coinvolgendo alcuni degli artisti italiani più noti, ma spaziando anche nei confronti dell’arte antica. Partner di enti pubblici e privati, da anni La Maya Desnuda collabora con la Pro loco di Terra del Sole organizzando in via continuativa mostre sempre molto apprezzate e partecipate, portando alla ribalta autori noti e dando visibilità ad artisti meno conosciuti ed emergenti. Domani alle 16 il Palazzo pretorio sarà aperto al pubblico anche per le visite guidate ad aggregazione libera. L’opportunità per abbinare il viaggio alla scoperta dell’edificio rinascimentale, già residenza del commissario granducale e sede del tribunale civile e penale, alla visita alla mostra di Laura Lami. Per info: 0543.766766 – 325.7026444, proloco@terradelsole.org.

f.m.