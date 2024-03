La New York di Woody Allen in un musical Gli allievi dell'Accademia del Musical di Castrocaro metteranno in scena 'Le donne, gli uomini e il jazz nella New York di Woody Allen' domenica alle 15.30 al Palazzo pretorio di Terra del Sole. Recitazione, danza e canto per celebrare la musica jazz e le colonne sonore dei film di Allen. Entrata libera, evento promosso con la Pro loco e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.