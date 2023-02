La nomina della discordia "Magrini, abbiamo applicato il regolamento per la sua assunzione"

Si parla di "accanimento ad personam" nella replica dell’Ausl Romagna all’interrogazione parlamentare di Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, sull’assunzione del dottor Nicola Magrini a nuovo direttore della struttura complessa U.O. Qualità e Governo Clinico. Secondo la direzione sanitaria, infatti, solo una nomina su 75 fatte dalla seconda metà del 2020 ad oggi ha suscitato tale interesse in alcune rappresentanze politiche. La direzione aziendale specifica anche che le funzioni per cui è stato nominato il dirigente sono tutt’altro che "accessorie". Inoltre dichiara che l’assunzione è stata fatta nella logica di voler superare gli eccessivi incarichi "ad interim e facenti funzione" all’interno dell’Azienda, "ricevendo il consenso delle rappresentanze sindacali. Le unità operative, – spiegano – per il buon funzionamento dell’organizzazione, devono avere un direttore, con autonomia gestionale e responsabilità. Tanto più quando ci si trova di fronte ad una azienda così longitudinalmente articolata e complessa come l’Ausl della Romagna. Da qui il grande sforzo per garantire con continuità le procedure selettive dei posti che progressivamente si rendono vacanti". In merito alla procedura utilizzata per la selezione del candidato, ovviamente l’Ausl Romagna ne giustifica la piena legittimità: "Il regolamento aziendale disciplina a livello locale la procedura, i criteri di accesso e i casi di...