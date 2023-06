La nomina, gli scherzi e i regali Il ricordo della deputata Tassinari

di Quinto Cappelli

"Silvio Berlusconi, ci mancherai. Il tuo spirito di leadership e dedizione all’Italia rimarranno un faro per le future generazioni di politici e cittadini. Riposa in pace". Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Emilia Romagna, nominata in questo ruolo due mesi e mezzo fa proprio dal Berlusconi, una delle sue ultime nomine come presidente di Forza Italia.

Onorevole Tassinari. Quando ha appresso della morte di Berlusconi?

"Mentre ero in autostrada per andare a Piacenza a presentare la nuova coordinatrice provinciale del partito, Paola Pizzelli, vicesindaco di Firenzuola. Sono rimasta senza parole".

Il primo pensiero?

"Mi è tornato in mente quello che mi disse il presidente Berlusconi, quando mi comunicò la nomina a coordinatrice regionale il 24 marzo scorso".

Cioè?

"L’Emilia Romagna – mi disse – è difficile da conquistare, ma la sinistra è in forte crisi. Quindi, se v’impegnerete forte e senza stancarvi mai, ce la farete. Quindi la notizia della sua morte mi ha raggiunta, mentre stavo facendo quello che lui mi aveva indicato. In quell’occasione mi fece anche uno scherzo".

Quale?

"Dopo i saluti, mi chiese: ‘E’ d’accordo se nomino il tal dei tali come responsabile dell’Emilia Romagna?’. Io risposi: ’sì, mi sembra una brava persona’. E lui: ‘io invece ho pensato ad una certa Rosaria Tassinari di Forlì’".

Lei che cosa rispose?

"Sono onorata e contenta, ma si tratta di un grosso impegno. E lui ribadì come si doveva fare per conquistare l’Emilia Romagna. Poi diventò più serio e mi confidò che era caduto. Ma appena si fosse ristabilito, sarebbe tornato a Roma a lavorare con noi in parlamento per il partito e per l’Italia".

Quando conobbe Berlusconi di persona?

"A Ravenna, durante la campagna elettorale per le ultime elezioni regionali. Poi ci siamo incontrati altre volte, fra cui alla Camera al Gruppo dei 44 deputati del partito per l’insediamento, quando ci fece un discorso programmatico e volle stringere la mano a ciascuno. Il 31 dicembre scorso mi telefonò poi a sorpresa, per gli auguri di buon anno. Mi chiese, scherzando, se era passato da me Babbo Natale, ovvero se era arrivato il suo regalo di Natale, una morbida coperta, a significare un caldo abbraccio".

Come lo ricorda?

"Un politico con una passione instancabile per il servizio al Paese, lasciando un’impronta indelebile in politica, con il suo carisma, la sua abilità comunicativa e la sua determinazione nel perseguire gli ideali che considerava importanti per l’Italia. Come deputata di Forza Italia ho avuto l’onore di lavorare al suo fianco e di vedere di persona il suo impegno costante per il progresso e la prosperità dell’Italia. La sua visione e la sua passione hanno ispirato molti. Di lui ricordo anche l’estrema gentilezza, l’assoluta cordialità e l’innata ironia, nonché la sua grande simpatia per la Romagna".

In che senso?

"Sempre per la telefonata a coordinatrice dell’Emilia Romagna, mi salutò chiedendomi: ‘Appena puoi vieni a trovarmi ad Arcore, perché mi piacciono molto romagnoli: ottimisti, lavoratori e pieni di vita’".