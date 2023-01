La nostra provincia in ’fascia rossa’

La provincia di Forlì-Cesena si colloca al 28esimo posto su 107, alla voce infortuni sul lavoro. Rientra dunque nella cosiddetta ’fascia rossa’, la peggiore e dunque la più preoccupante. La statistica emerge da un report dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, sulla base di dati Inail. Sono stati più di mille i morti sul lavoro in Italia nei primi undici mesi del 2022. Nell’anno appena trascorso, da gennaio a novembre, gli infortuni mortali sono stati 9 in provincia, 28 in tutta la Romagna, con Ravenna che si conferma la provincia con più morti (13), seguita appunto da Forlì-Cesena (9) e infine Rimini (6).

A livello nazionale la fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 55 e i 64 anni, ma l’indice di incidenza più alto di mortalità rispetto agli occupati viene rilevato ancora tra i lavoratori più anziani, gli ultrasessantacinquenni, che registrano 92,2 infortuni mortali ogni milione di occupati.