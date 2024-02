La nostra sanità deve tanto a Ubaldo Mengozzi

Alla professionalità e alla passione con la quale il dottor Ubaldo Mengozzi ha interpretato, quotidianamente, il proprio lavoro al servizio delle persone, della medicina e della cura, devono tantissimo sia la sanità romagnola che quella nazionale.

Già primario del Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, Mengozzi ha avuto un ruolo di punto di riferimento, in Italia, per la medicina d’urgenza portando le ragioni di una maggior attenzione al primo soccorso a tutti livelli, dai territori fino alle aule del Parlamento. Al suo nome si legano, ancora negli ultimi decenni del secolo scorso, pure l’attività pionieristica rivolta a creare una rete internazionale di specialistica e l’impegno nella lotta contro le stragi del sabato sera. Fu tra i promotori del numero unico telefonico per le emergenze e primo presidente dell’Associazione Nazionale Medicina di pronto soccorso e d’urgenza. Partecipo così al dolore per la scomparsa di Mengozzi, insieme a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il suo valore umano e medico.

Gian Luca Zattini,

sindaco di Forlì