’La nostra terra’: i vincitori del concorso fotografico

Domenica scorsa si sono svolte le premiazioni del concorso fotografico ’La nostra terra: uno sguardo al bello della natura’. Il concorso è stato organizzato dal Comitato di Quartiere 4, rappresentativo dei quartieri di Pieveacquedotto, Poggio, Malmissole, San Giorgio, Durazzanino. La prima edizione ha voluto proseguire l’ideale percorso del concorso fotografico ’Pieveacquedotto in… scatti’, organizzato dal 2012 dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto del compianto Marino Monti.

Il primo premio (un buono del valore di 250 euro) è stato vinto da Alessandra Cirelli, con la foto del Campanile della Chiesa di Durazzanino intitolata ‘Campanile velato’. Secondi, a pari merito, Lucia Di Tullio (con la sua ‘Portafortuna di natura’) e Luca Del Testa (con la foto ‘Le nostre terre, custodite e protette da San Michele Arcangelo’). La giuria era composta dall’Assessore alla Cultura Valerio Melandri, Gabriele Zelli e dai giovani fotografi Gaia Giulianini e Loris Ferrini. Le migliori 12 foto sono confluite nel calendario 2024, che i rappresentanti di quartiere distribuiranno insieme a un panettone per augurare buone feste alle persone anziane del quartiere. In occasione della premiazione è nata anche l’oassociazione Pa.Ri. (Partecipazione e Rispetto). composta da cittadini che credono nel potere della collaborazione per migliorare la qualità della vita nella città: l’associazione di volontariato non avrà alcuna connotazione politica. Per rimanere aggiornati o conoscere meglio l’associazione è possibile seguire Pa.Ri. sui canali social (Facebook e Instagram), mandare una mail a partecipazioneerispetto@gmail.com o chiamare il numero 351.8726086.

Alessandro Mambelli