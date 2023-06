‘La notte celeste’, tre giorni di festa a partire da stasera

Si aprono oggi in tutte le località termali dell’Emilia-Romagna le celebrazioni della notte celeste, tre giorni di festa che vedono acque e fanghi protagonisti. A Castrocaro Terme e Terra del Sole il programma si apre alle 21 con la visita guidata ‘C’era una volta in Romagna (Toscana) – speciale San Giovanni’ con Chiara Macherozzi che condurrà i presenti alla scoperta del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente in seno al Palazzo pretorio della cittadella.

Alle 22, ai piedi della millenaria fortezza di Castrocaro, prenderà il via ‘Let’s dance the fortress’ (foto). Fino alle 2 di notte il grande giardino sulla sommità del borgo antico si animerà con la musica disco di Fabio dj da Radio 101, Emanuel dj e Michele Conti. Nel corso della serata, sarà possibile reintegrare liquidi e calorie perse nelle danze sfrenate con i drink, i pestati e la birre del bar e le piadine e bruschette del Circolo Alpini. L’entrata è a offerta libera.

Castrocaro Eventi con la firma di Patrizia Campacci, quest’anno raddoppia: domani sera la fortezza continuerà a tremare con la musica live anni Settanta - Ottanta - Novanta e la cover party band dei Mama. Il programma della Notte Celeste prosegue domani con l’open day delle cure inalatorie: dalle 7.30 alle 19 ingresso gratuito allo stabilimento termale per la prova dei trattamenti. In serata Terme Party con apertura serale della Spa termale, mentre il viale Marconi ospiterà l’attesissima cena celeste ‘faidate’ con una lunga tavolata aperta a tutti (previa prenotazione). Aperte le iscrizioni agli appuntamenti domenicali: visita guidata al Padiglione delle feste e camminata tra le colline di Sadurano, Sorgara e al castello di Castrocaro. Per info e prenotazioni, tel. 0543.769631, [email protected], www.termedicastrocaro.it.