La notte del rock All’Arena San Domenico un tuffo negli anni ’60

Questa sera alle 20.30 il progetto ’La notte del Rock: Beatles vs. Rolling Stones’ all’Arena dei Musei di San Domenico. Un evento unico nel suo genere, per celebrare l’influenza del genere rock negli anni ’60 e riflettere su come le due band abbiano plasmato un’intera generazione di adolescenti. Infatti, la serata non sarà composta solo di musica ma anche di una parte di riflessione su come Beatles e Rolling Stones abbiano contribuito a creare un immaginario collettivo di quell’epoca.

Ad aprire le danze sarà la recita pubblica della celebre poesia ’Howl’ di Allen Ginsberg, uno degli inni della Beat Generation che rappresenta l’irrequietezza verso la società da parte dei giovani in quegli anni. A seguire il talk ’L’Urlo della Beat Generation’, che vedrà sul palco moltissimi ospiti legati al mondo della musica e conoscitori del panorama artistico di quegli anni. Alle 21.30 inizierà il concerto vero e proprio, durante il quale si esibiranno due delle tribute band più conosciute in Italia: The Menlove (in foto) dedicata ai Beatles e All Down The Line per i Rolling Stones. Ci saranno momenti di interazione con il pubblico e il suo coinvolgimento sarà fondamentale per rispondere al quesito del XX° secolo musicale: meglio i beatles o i Rolling Stones? A condurre la serata saranno Marco Viroli, giornalista e deejay, e Cristina Tassinari, giornalista e dirittrice di un web magazine musicale. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.