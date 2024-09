La Notte Europea: "Crisi e sfide globali, un punto d’incontro tra ricerca e società"

Ritorna in scena domani la Notte Europea dei Ricercatori, nata dalla volontà della Commissione Europea di avvicinare il pubblico alla ricerca in un contesto informale.

All’evento, dedicato questa volta al tema del rapporto tra ricerca e società, partecipa l’Università di Bologna, coinvolgendo anche il Campus di Forlì.

Sono molti i luoghi e le iniziative in programma a Forlì, mentre a Predappio è protagonista il laboratorio Ciclope nelle ex Gallerie Caproni.

Alle ore 18 a Forlì, presso i Musei di San Domenico, si terrà l’inaugurazione alla presenza della professoressa Cristina Demaria, delegata per l’equità, l’inclusione e la diversità.

Spiega il presidente del Campus di Forlì, Emanuele Menegatti: "L’iniziativa propone l’incontro tra ricerca e società, in un momento storico di grandi crisi e sfide globali che toccano clima, geopolitica, tecnologia. Da qui il titolo della presente edizione ‘Society ReAgiamo’ che ha l’obiettivo di promuovere un dialogo tra ricercatori e cittadini capace di generare quella reazione consapevole necessaria per affrontare le menzionate sfide".

Dalle 18.30 alle 21 sono in programma aperitivi scientifici dal titolo ‘Semi di conoscenza’. Sempre delle 18.30 un European corner permetterà di conoscere l’Europa dalla a alla z. Ci saranno inoltre un laboratorio di calligrafia cinese e la presentazione di prototipi sviluppati dagli ingegneri nell’ambito della mobilità sostenibile.

E ancora un levitatore acustico per scoprire come fare volare gli oggetti con il suono, un VR corner in cui, attraverso visori di ultima generazione, navigare all’interno della cabina di un velivolo del futuro.

Alle 18.45 si potrà assistere a un concerto con strumenti della tradizione cinese e alle 21.30 una tavola rotonda dal titolo ‘Giustizia ad ogni costo?’ L’intrigata vicenda del risarcimento danni alle vittime dei crimini nazisti.

Come nelle edizioni precedenti, Predappio sarà protagonista con un’apertura straordinaria del Laboratorio Ciclope nelle Gallerie Caproni.

Il programma si apre alle ore 18.30, con l’apertura del laboratorio e la visita guidata (ripetuta alle 21) accompagnati dal professor Alessandro Talamelli, ideatore del progetto e attualmente coordinatore del dottorato in Scienze e Tecnologie Aerospaziali, e dal professor Gabriele Bellani, responsabile del laboratorio.

A seguire, i professori Emanuele de Angelis e Dario Modenini, moderati da Enrico Troiani, interverranno con due relazioni su tematiche riguardanti droni e satelliti.

Durante l’evento, sarà possibile assaggiare prodotti locali offerti dalla Cantina di Forlì-Predappio, dalla Tenuta La Pandolfa, dalla Fattoria Nicolucci di Predappio Alta, dal ristorante La Vëcia Cantêna d’la Prè di Predappio Alta e da Il Panificio di Camillo.

Chiuderà alle ore 22.30 un concerto di musica ‘minimalista’, in collaborazione con il conservatorio statale ‘Giuseppe Verdi’ di Ravenna. Tutti gli eventi sono gratuiti e organizzati dal Consorzio Society, uno dei progetti italiani associati alla Notte Europea dei Ricercatori, in collaborazione con Università di Bologna e altre associazioni.