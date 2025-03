La Nuova Mora, apre il bar gestito da mamma e figlia 20enne

Ha il viso pulito e l’energia dei vent’anni di Ilaria Ragone il bar (presto anche tabacchi) La Nuova Mora di Terra del Sole. Dopo lo stop del 31 dicembre, si riaccende oggi l’insegna del locale di via Diaz 3, suggestivamente ‘appoggiato’ alle mura medicee in direzione Forlì. Al timone accanto alla giovanissima titolare, la mamma e socia Maria Cristina Lucisano, nota per aver gestito la sartoria Kriss sempre nella cittadella; un’attività che in periodo Covid assunse grande visibilità anche fuori dai confini locali, per la realizzazione di gettonatissime mascherine personalizzate. Ora parte la nuova avventura: ieri sera la festa inaugurale. "Si è presentata questa opportunità in maniera inattesa e l’abbiamo colta – dice Cristina, originaria di Matera ma all’ombra del Campanone e di Santa Reparata da 12 anni –. Dopo una parentesi a Villafranca, desideravamo tornare ad abitare a Castrocaro. L’occasione per supportare mia figlia, che ha avuto una vita complessa ma è il simbolo di quella gioventù che non si dà per vinta di fronte alle vicissitudini. Si è formata sotto l’ala del mio compagno, suo patrigno, Fabio Orfei, titolare del bar Il Fato a Forlì. In passato abbiamo gestito assieme il bar ‘Ancora 1’". Parole condivise da Ilaria, che dimostra meno dell’età anagrafica. "Ho già varie esperienze come dipendente – spiega –, ma ho sempre avuto la sensazione che in questo ambito i giovani non siano valorizzati. Sono piena di entusiasmo e di idee per il futuro". Presto La Nuova Mora sarà bar tabacchi. Niente edicola, invece, come si vociferava in paese dopo la chiusura della rivendita affacciata su piazza d’Armi. "Vogliamo creare un ambiente piacevole e accogliente", dicono mamma e figlia. Un occhio di riguardo alle famiglie. "Ci sono tavolini per i bambini. Considerati gli elevati costi delle rette degli asili, sono tante le mamme che decidono di restare a casa con i propri piccoli. A metà mattina e nel fine settimana siamo pronte ad accogliere le donne che desiderino concedersi una pausa e fare quattro chiacchiere con le amiche, mentre i figli giocano". Fra i potenziali clienti, anche ciclisti e motociclisti. "Gli appassionati di calcio potranno guardare le partite, magari gustando un ricco apericena". Previsti poi eventi a tema, karaoke e musica latina.

Francesca Miccoli