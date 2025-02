La nuova palestra prende vita: ecco gli eventi

Una settimana dedicata allo sport e alla prevenzione accompagnerà l’apertura al pubblico della nuova palestra comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che vede finalmente la luce dopo una lunga gestazione e mille traversie (dichiarata inagibile nel 2017, la precedente struttura venne rasa al suolo nel 2021 e in seguito ricostruita nella stessa area). Tre gli eventi in programma agli esordi del mese di marzo.

Sabato alle 16.30 andrà in scena ‘Sportivamente’, la prima giornata del programma inaugurale, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con AICS Forlì Cesena, AICS Basket School e AICS Volley: un appuntamento ideato per avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva al motto di ‘l’importante è partecipare’. Un pomeriggio di gioco e divertimento rivolto a tutti, aperto dai saluti istituzionali, con la sorpresa di una maglietta ricordo e l’unica indicazione di presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica di ricambio. Un’opportunità pensata per le famiglie e per i più piccoli desiderosi di cimentarsi a qualsiasi livello nelle tante attività proposte insieme ad atleti e operatori esperti del settore sportivo.

Martedì 4 marzo alle 18.30 il Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà l’incontro pubblico promosso in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e dedicato alla tematica ‘Sport e disabilità’; previsti gli interventi degli accademici Paolo Dell’Aquila, esperto di comunicazione della sociologia sportiva all’Università di Bologna, Christian Franceschini, docente di psicologia clinica all’Università di Parma, e il professor Michele Fratellanza.

Sabato 8 infine, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si tornerà nella nuova palestra comunale per Sportivamente Rosa: un’iniziativa di sport, divertimento e solidarietà a sostegno della LILT, Lega Italiana contro i Tumori. Dalle ore 15 alle 19 sono previsti, in sequenza, i saluti delle autorità locali, della direttrice della chirurgia senologica di Forlì Cesena e Ravenna dott.ssa Annalisa Curcio e della presidente della LILT provinciale Sandra Montalti. Un appuntamento proposto da Comune e AICS come aiuto concreto alla prevenzione e alla ricerca, vissuto con gioia tra una partita e l’altra a catch’n serve ball e minibasket.

Francesca Miccoli