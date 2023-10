La nuova Pro loco debutterà con un pomeriggio da ’brividi’

Il nuovo consiglio della Pro loco di Predappio Alta, che ha confermato per il secondo mandato la presidente Barbara Lucchi, debutterà martedì pomeriggio (31 ottobre) con la Festa di Halloween e la ‘serata più paurosa dell’anno’ nel Borgo della Prè. Il programma prevede: ore 17.30 incontro mostruoso in piazza Cavour, ore 18 camminata da brivido, ore 19.30 orribile sfilata delle maschere con premiazione. Spiega la presidente della Pro loco, Barbara Lucchi: "Sarà un evento dedicato a tutti coloro che decideranno di trascorrere una serata a Predappio Alta. Sarà in funzione anche una navetta che partirà da piazza San Antonio a Predappio e farà spola dalle 17 alle 22 fino per Predappio Alta. La Compagnia dei Giunchi allieterà il pomeriggio in piazza, intrattenendo i bambini con tante sorprese, mentre ci sarà nel frattempo un magnifico percorso horror guidato dai membri della Pro Loco, con una bellissima fiaba a tema, e tantissime altre sorprese".

Lo stand gastronomico della Pro loco proporrà hamburger, patate fritte, hot dog, pop corn e quant’altro in classico stile Halloween (info e prenotazioni: cell 331.9080640 Veronica, in caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al 4 novembre). I bambini sotto i 12 anni vanno accompagnati e pagano 3 euro all’iscrizione (con sconto di 1,50 euro allo stand della Pro loco). In novembre a Predappio Alta la Pro loco era solita organizzare la Festa dei Vignaioli, in omaggio alla millenaria tradizione del vino locale, in particolare del Sangiovese, sospesa da alcuni anni causa la pandemia.

E quest’anno? Risponde la presidente Lucchi: "Riprenderemo a farla con comodo dal 2024, magari in stile diverso, grazie anche alle nuove idee dei giovani che sono entrati nel consiglio e che stanno dimostrando di voler animare il nostro borgo con varie iniziative anche nuove".

q.c.