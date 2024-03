La nuova Ravegnana. Servono 320 milioni e circa 6 anni di lavori per creare la variante

Ravegnana, qualcosa si muove. Ieri in consiglio comunale a Ravenna, nella città collegata a Forlì dalla statale 67, si è parlato dei progetti di fattibilità, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini, e dell’ingegner Daniele Pesola, della direzione tecnica di Anas. Per i 18 chilometri della Ravegnana, la soluzione scelta prevede sei chilometri lungo la sede attuale e 12 in variante, dunque un nuovo tracciato (almeno parzialmente) per un costo di 320 milioni e 2.160 giorni di lavoro, circa sei anni. Sono previsti anche una serie di tratti alternati da rotatorie e una serie di viadotti: i principali scavalcherebbero l’A14 e la statale 16 Adriatica. Altra novità importante per la sicurezza strada: i 173 accessi all’arteria vengono diminuiti a una trentina, bypassando alcuni dei paesi che si trovano lungo il percorso.

Quello presentato (l’occasione è stata un consiglio richiesto dall’opposizione) è il miglior progetto dal punto di vista dei costi e dei benefici. Come era già emerso, sono stati scartati un tracciato bis completamente diverso, parallelo alla Cervese in zona Casemurate (anche se ieri qualcuno è tornato a chiederlo) e un altro che tagliasse le campagne a nord di Forlì. Attenzione, comunque, al valore che ha il dibattito politico nella città dei mosaici: uno dei temi è stata la priorità da dare ai progetti. Sì, perché contemporaneamente l’Anas ha proposto altri due studi su altre arterie. Quelle di Mezzano e di Fosso Ghiaia. Per la maggioranza, la Ravegnana va indicata alla Regione sì, ma a pari merito con il possibile cantiere di Mezzano, per il quale la Regione ha recentemente investito 1,2 milioni per far sì che la progettazione sulla Reale andasse avanti in attesa del finanziamento. L’assessore regionale Corsini, da parte sua, ha confermato l’impegno della Regione a inserire tra i suoi progetti prioritari entrambe le varianti, dunque anche la Ravegnana. E poi ha ricordato la partenza dei lavori da 66 milioni per la statale 67 da Classe al porto di Ravenna. Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha detto che si accontenterebbe di realizzare due progetti su tre.

Da citare anche il terzo progetto, quello per l’Adriatica, che sarebbe in una zona abbastanza vicina al confine con Forlì e dunque frequentata anche dai forlivesi: un tratto di cinque chilometri per un costo di circa 150 milioni di euro e 1.460 giorni di lavoro in zona Fosso Ghiaia. La strada si trasformerà in una extraurbana principale a quattro corsie, con tre cavalcavia e l’accesso a Mirabilandia.