La nuova vita del Corniolo. Woods Camping

Riapre il 1° luglio lo storico campeggio di Corniolo (ex ‘Vivaio’) che ora si chiamerà Corniolo Woods Camping. Dopo una lunga chiusura due giovani di Corniolo, Giulia Pini e Mauro Failla, hanno partecipato al bando comunale, aggiudicandosi la gestione per i prossimi sei anni dell’area verde situata nel Parco nazionale, che confina con il Giardino botanico di Valbonella ed è raggiungibile dalla strada intercomunale della Braccina che collega Corniolo con Fiumicello nella Valle del Rabbi.

Numerosi i servizi a disposizione per gli ospiti: piazzole tenda, camper e roulotte, con la possibilità di prenotare le tende a noleggio e glamping già montate. È in funzione anche il bar, dove fare colazioni, snack, aperitivi e degustare i prodotti locali tosco-romagnoli, oltre all’area barbecue, frigoriferi ad uso comune, tavoli e sedie per pranzi e cene, un’area giochi bimbi e un food truck per le serate a tema.

"Abbiamo intrapreso questa avventura – commentano Giulia e Mauro, impegnatissimi a concludere i lavori - per diversi motivi, come l’amore per Corniolo che ci ha visto nascere e crescere, un paese unico che conserva ancora l’autenticità del passato e una comunità che sa accogliere con calore e sincerità. In secondo luogo – aggiungono - il desiderio di valorizzare e far apprezzare questa terra ricca di storia, cultura e natura, oltre alla passione per l’ospitalità".

Bellezze della natura e silenzio rappresentano da anni il segmento del turismo outdoor in appennino, sostenibile e a contatto con la natura. Tende e campeggi oggi sono soluzioni dotate di ogni tipo di comfort e adatte ai pubblici più disparati, adulti, bambini e famiglie.

"II campeggio è inoltre un punto ideale di partenza per passeggiare lungo i sentieri tracciati del Parco nazionale a piedi, in mountain bike ed e-bike, per ammirare la flora e la fauna presenti nel vicinissimo Giardino botanico di Valbonella, scoprire la Diga di Ridracoli, la Foresta biogenetica di Campigna, i Prati della Burraia e per fare escursioni accompagnati da una guida abilitata. Collaboreremo ovviamente con tutte le attività turistiche dell’area".

Un messaggio chiaro che ha soddisfatto il presidente della pro loco Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli: "Sono molto contento per questa scelta di due giovani di Corniolo che si mettono in gioco. Una scelta consapevole e matura che darà nuovo slancio a tutto il comprensorio. La riapertura del camping si integra perfettamente con la gestione della nostra associazione dell’area camper a Cerreto-Cerretino. Punteremo a una collaborazione tra i due servizi del turismo en plein air, incentivando anche il numero e la qualità degli eventi che da giugno fino all’autunno stiamo organizzando".

Oscar Bandini