La nutrizione spiegata ai ragazzi del liceo classico

La nutrizione spiegata agli studenti del liceo classico ‘Morgagni’: appuntamento domani alle 15 presso aula Icaro 2 con il dottor Franco Pieri, specializzato in endocrinologia presso l’Università di Firenze e in Scienza dell’Alimentazione all’Università di Modena e Reggio Emilia. La conferenza sarà intitolata ‘Alimentazione: dalla patologia al benessere’ e, spiega Monia Valentini, portavoce della commissione benessere dell’istituto, "soddisfa un bisogno rilevante per i nostri alunni. Per un benessere psicofisico occorre porre attenzione al piano fisico, psichico, sociale ed emozionale".