La Old Station Big Band alla Sala don Bosco con la ‘Swing jazz night’ per un nuovo asilo

Musica con scopi benefici questa sera a Forlì alla Sala don Bosco (via Ridolfi 31). Alle 20.45 si tiene la ‘Swing jazz night’ con la Old Station Big Band che proporrà intramontabili successi. L’incasso della serata – l’ingresso è a offerta libera (ma è consigliabile la prenotazione, tel. 329.2986212) – verrà utilizzato come contributo per la realizzazione del nuovo asilo nido La Tartaruga presso la Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco, un progetto nato dal desiderio di ampliare la proposta educativa dell’istituto, ma anche e soprattutto dalle esigenze manifestate dalle famiglie.

The Old Station Big Band è una realtà forlivese nata oltre 30 anni fa, che riunisce appassionati di jazz, musicisti, principianti e professionisti con una passione comune: la musica jazz. L’ensemble, diretto dal maestro Michele Scucchia (precedentemente formato e diretto dal maestro Gianni Ghetti) è composto di 19 elementi, in prima linea la cantante Chiara Bartoletti Stella. Il repertorio spazia dai classici delle big band dei ruggenti anni ‘30 (Basie, Ellington, Miller, Goodman, Cole) alle intramontabili melodie dei musical di Broadway, fino ad arrivare al jazz d’autore degli anni 50 e 60, allo swing italiano e alle influenze della musica latina.