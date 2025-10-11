La pace va alle guerre. Così 900fest riflette su conflitti e dialoghi

Proprio nei giorni cruciali in cui i principali leader del mondo si incontrano per delineare i confini d’una possibile pace, Forlì si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di 900fest, il festival di storia del Novecento che vedrà la sua anteprima stasera, in un incontro organizzato per le 21 al Salone comunale, dove il politologo palestinese Bashir Bashir e lo storico israeliano Amos Goldberg rifletteranno su Olocausto, Nakba e genocidio a Gaza, a due anni dalla tragedia del 7 ottobre 2023. I due autori anticipano così il programma del 900fest, che si terrà dal 22 al 25 ottobre con numerosi convegni con ospiti di spicco e a ingresso libero e gratuito, sempre nel Salone comunale.

Si riparte mercoledì 22 alle 16.30 con ‘Guerra e pace di Lev Tolstoj’, primo incontro, a cura del critico letterario Alfonso Berardinelli, che muove i passi dall’omonimo tema del festival di quest’anno, che per tutti i quattro giorni si propone di invitare la cittadinanza a riflettere su giustizia, violenza e non violenza. Alle 17 ci si sposta su un altro grande conflitto attuale con ‘La notte ucraina. Leggere Hannah Arendt a Kyiv’, con protagonisti la filosofa Olivia Guaraldo e l’accademico Giacomo Mormino. Si prosegue giovedì 23 alle 9.30 con ‘Il secolo dei genocidi’, insieme al giornalista polacco Konstanty Gebert e Yolande Mukagasana, autrice sopravvissuta al genocidio tutsi in Ruanda. Poi alle 15 l’etnografa Marianella Sciavi e Raffaele Barbiero rifletteranno su tema ‘Corpi civili di pace e intervento militare’; infine alle 17, l’incontro ‘Le donne raccontano la guerra. In memoria di Victoria Amelina’, scrittrice e attivista ucraina uccisa nel 2023 in un attacco russo a Kramatorsk: a condurlo, la giornalista Yaryna Grusha e la docente di Lingua russa Giulia De Florio.

La penultima giornata di incontri si terrà venerdì 24 ottobre, quando alle 9.30 il Salone comunale ospiterà i docenti di Pedagogia Antonia De Vita e Giuseppe Burgio e il presidente dell’associazione Maestri di Strada Cesare Moreno, per parlare ai ragazzini delle scuole di ‘Fratellanza e sorellanza contro il bullismo’. Alle 15, ‘Il suicidio di Israele?’, con ospiti la storica Anna Foa, l’esperto di emergenze umanitarie David Calef e il saggista Stefano Levi Della Torre. La giornata conclusiva sarà sabato 25, che si aprirà alle 10, quando il già deputato e senatore Marco Boato e lo storico Fabio Levi discuteranno attorno al tema ‘L’Europa muore o rinasce a Kyiv. Rileggere Alexander Langer’. Si prosegue alle 15 con ‘Guerre giuste e ingiuste’, alla presenza del filosofo statunitense Michael Walzer, del giornalista Wlodek Goldkorn e di Levi Della Torre; infine, alle 17, tavola rotonda sulla domanda ‘Noi e la guerra: che fare?’, a cui parteciperanno le giornaliste Anna Zafesova e Francesca Sforza, la scrittrice Francesca Melandri, il politologo Angelo Bolaffi e lo storico Andrea Graziosi. Chiuderà, sabato alle 21 alla Sala Sangiorgi, il concerto ‘Il sogno più strano. Canzoni contro le guerre e la prepotenza’, tenuto dalla cantante Paola Sabbatani insieme ai musicisti Daniele Santimone, Maurizio Piancastelli e Gabriele Zanchini.

"Abbiamo scelto brani diversi tra loro, di varie epoche e provenienze, ma che diventano tutte delle armi immediate per denunciare la sopraffazione e la violenza", racconta Sabbatani. "La parola che ci guida in quest’iniziativa è ‘compassione’ – le fa eco la coordinatrice del 900fest, Barbara Bertoncin –. Vogliamo tenere aperto a chi lavora sul dialogo, riflettendo anche sul problema dell’empatia selettiva, per cui simpatizziamo per alcune vittime a discapito delle altre". "Alla luce degli ultimi avvenimenti in Medioriente – dice il vice sindaco Vincenzo Bongiorno – dobbiamo dare la prevalenza a ciò che ci unisce".