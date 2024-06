"La palestra delle medie pronta a settembre"

L’ultimo giorno di scuola ha portato una buona notizia per gli alunni del plesso castrocarese e terrasolano dell’Istituto comprensivo Valle del Montone: al rientro i ragazzi potranno disporre della nuova palestra della scuola media. Dopo sette anni di attesa sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori. Mercoledì mattina i consiglieri comunali hanno visitato in anteprima la struttura. Un appuntamento informativo concesso e gestito dai tecnici municipali.

Dopo il sopralluogo Daniele Vallicelli, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale nella lista ‘Per Billi Sindaco’ osserva: "C’è grande soddisfazione nel constatare che ora manca davvero poco al traguardo di questo complicato percorso a ostacoli iniziato nel 2017. Vinte le elezioni nel 2022 – sottolinea –, abbiamo ereditato un cantiere appena abbozzato che necessitava di ulteriori importanti risorse per proseguire. Guardando la palestra ormai terminata risulta evidente il notevole sforzo dell’Amministrazione in carica per sbloccare la situazione e risolvere una vicenda che appariva tutt’altro che scontata".

Per completare i lavori, la giunta ha dovuto reperire circa un milione di euro in meno di due anni, in gran parte di provenienza statale. Oltre 300.000 euro sono stati messi in tavola dallo stesso governo cittadino attraverso l’avanzo di bilancio. "Sappiamo che una simile spesa limiterà gli interventi per il 2024 – prosegue Vallicelli –, ma il gruppo di maggioranza si è assunto la responsabilità di portare a termine questo cantiere considerandolo una priorità fin dall’inizio del mandato e condividendo l’urgenza di restituire un’infrastruttura così importante ai nostri giovani e alla nostra comunità scolastica". In prossimità della bandiera a scacchi, il capogruppo di maggioranza rivolge un plauso alla giunta comunale e ai tecnici coinvolti nella realizzazione dell’impianto.

Presenti al sopralluogo gli esponenti di minoranza, che da circa un anno sollecitavano la visita. "Abbiamo parlato con i tecnici e i responsabili della ditta che esegue i lavori: i ritardi dovuti alla carenza di materiali e ai rincari degli scorsi mesi hanno compromesso le tempistiche previste dall’appalto – spiega Marianna Tonellato, capogruppo di ‘Insieme per crescere’ –. L’Amministrazione si è impegnata a inaugurarla entro settembre e noi ci auguriamo che sia così".

L’ex prima cittadina rivendica i meriti della propria Amministrazione, a cui si devono l’abbattimento della palestra preesistente dichiarata inagibile, la posa della prima pietra della nuova struttura e la prima fase dei lavori. "In questa palestra ci abbiamo messo cuore e sacrificio e soprattutto lungimiranza, al fine di garantire la sicurezza a tutti gli studenti e le studentesse di Castrocaro Terme e Terra del Sole, e crediamo che questo non possa essere smentito".

Infine due punzecchiature all’attuale maggioranza. "Contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco, alla data delle elezioni del 2022 non mancavano affatto 600.000 euro: la Pubblica Amministrazione non può iniziare nessun cantiere se non interamente finanziato. E durante la mia Amministrazione la palestra era interamente finanziata. Se successivamente, per peripezie varie, i costi sono aumentati, la colpa non è ascrivibile alla giunta precedente". Frecciata poi per l’assessore Paolini, reo di aver annunciato l’avvio di corsi di basket poi procrastinati a causa del prolungarsi dei lavori.

La chiusura della Tonellato, contrariamente al famoso detto, ‘il veleno nella coda’, ha sapore dolce. "Da ultimo, ma non per importanza: la palestra è bella e maestosa, pensata come luogo per il grande sport e tante attività che richiede il nostro paese".