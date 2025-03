La palestra ‘Lombini’ mette d’accordo tutti

La decisione della giunta comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole di intitolare la nuova palestra al compianto Fabio Lombini, talento del nuoto prematuramente scomparso, ha trovato il pieno appoggio del gruppo consiliare di minoranza ‘Insieme per Crescere’. In una nota Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza manifestano soddisfazione per l’avvio dell’iter amministrativo.

"Questa iniziativa era nata all’indomani della sua scomparsa, congiuntamente ai familiari e al suo gruppo di nuoto, e siamo felici che oggi possa diventare realtà, anche se avremmo sicuramente preferito che Fabio fosse ancora fra noi – scrivono i tre rappresentanti d’opposizione –. Vogliamo ricordare Fabio per le tante imprese sportive che ci hanno resi orgogliosi di lui. Lo vogliamo ricordare sorridente quando, nel 2018, la nostra Amministrazione gli consegnò l’onorificenza per meriti e impegni sportivi nel nostro salone consiliare".

In attesa del via libera del prefetto, oggi la nuova palestra aprirà i battenti al pubblico in occasione del primo dei tre eventi del programma inaugurale. Appuntamenti dedicati a sport, prevenzione e inclusività. Si parte alle 16.30 con ‘Sportivamente’, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Aics Forlì Cesena, Aics Basket School e Aics Volley, per avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva secondo il motto ‘l’importante è partecipare’. Un pomeriggio di gioco e divertimento rivolto a tutti, aperto dai saluti istituzionali, con la sorpresa di una maglietta ricordo e l’unica indicazione di presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica di ricambio.

"Un’opportunità pensata per le famiglie e per i più piccoli, desiderosi di cimentarsi a qualsiasi livello nelle tante attività proposte insieme ad atleti e operatori esperti del settore sportivo" spiega il sindaco Francesco Billi. Martedì alle 18.30 in municipio il secondo evento, un incontro pubblico realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e dedicato alla tematica Sport e disabilità.

Infine sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si tornerà in palestra per ‘Sportivamente Rosa’: dalle 15 alle 19 andrà in scena un’iniziativa di sport, divertimento e solidarietà a sostegno della Lilt, Lega Italiana contro i Tumori.