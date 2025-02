La parola a quattro giovani poeti

Domani alle 15.45, nella sala ex consiglio del palazzo della Provincia in piazza Morgagni, per la rassegna ‘I Provinciali, vetrina di autori e libri’, organizzata dal centro culturale L’Ortica, quattro giovani poeti presentano le loro poesie. Si tratta dello studente Jack Basir, nato in Iraq nel 2000, Giulia Monti, 35enne insegnante di sostegno e psicologa nel settore delle adozioni, Mattia Pipio, classe 1999, laureato in lettere e Gianluca Tomidei, 34enne, docente di lettere. Introduce il pomeriggio Gabriella Morgagni. Info: 3337167331 – centrocuturalelortica@gmail.com.