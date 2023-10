La parola agli esperti. Una perizia del tribunale dirà come è morto Molducci

Gli imputati erano presenti entrambi. E forse confidavano nella discussione del caso e nella conseguente sentenza. Invece nel primo pomeriggio di ieri la corte d’assise di Ravenna, su richiesta della procura, ha disposto una perizia collegiale medico-legale e tossicologica per dissipare ogni dubbio sulla morte del dottor Danilo Molducci, storico medico di Campiano scomparso a 67 anni il 28 maggio 2021 in casa sua. Alla sbarra figurano in concorso per omicidio aggravato, il figlio del defunto, il 40enne Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia). E la 52enne colf romena Elena Vasi Susma (avvocato (Antonio Giacomini).

Sulla possibilità di procedere con una perizia, l’avvocato Battaglia ha precisato in aula che "l’avevamo chiesta noi anche se, all’esito dell’istruttoria, non riteniamo ce ne sia bisogno". Secondo le verifiche della polizia coordinate dal pm Angela Scorza, il 40enne avrebbe pianificato il delitto con quegli stessi farmaci che il padre, allettato e segnato da varie patologie, già assumeva. E la 52enne avrebbe acquistato le medicine, usando anche ricette contraffatte, per poi somministrarle al 67enne. Movente: la paura di essere estromesso dalla gestione dei conti. In definitiva i consulenti dell’accusa, avevano tratteggiato la pista necessaria per arrivare a contestare l’omicidio. Mentre per quelli della difesa, il decesso era giunto per cause naturali. E in quanto ai farmaci riscontrati nel cadavere dopo l’autopsia, erano entro il range terapeutico.

A fronte di tutto ciò il pm, nel formulare la sua richiesta alla corte, ha sottolineato che "il nucleo centrale del ragionamento, sarà la prova scientifica: e considerato che le posizioni dei consulenti sono radicalmente differenti, occorre una perizia".

Nel corso della medesima udienza, le parti hanno depositato vari documenti. La difesa ha anche fatto ascoltare in aula un audio nel quale si sente il defunto dare indicazioni alla colf sulle medicine: in particolare le detta una ricetta con relative quantità e dosaggi di determinati firmata. La difesa ha sottolineato che nel corso del medesimo audio, si percepisce anche Molduccci dare disposizioni alla donna per apporre il suo timbro e la sua firma sulla ricetta.

La pubblica accusa ha invece depositato un accertamento della guardia di Finanza dal quale si evince che i soldi che l’imputato aveva improvvisamente prelevato per via di un iniziale timore legato a un sequestro della procura, non li aveva versati nel conto da lui poi indicato.

Da ultimo nell’udienza di ieri è emerso che d’ora in poi il procedimento sarà presieduto dal giudice Cecilia Calandra (a latere sempre la collega Antonella Guidomei) in sostituzione del giudice Michele Leoni, ora in quiescenza per pensionamento. Le parti hanno dato il loro consenso ad acquisire tutti gli atti nonostante il cambio di giudice.

Andrea Colombari