La parola ai giovani: tre borsiste delineano lo sviluppo del territorio

Domani alle 16 è in programma l’evento ’Diamo la parola ai giovani, promosso dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor Ets – in collaborazione con La Bcc ravennate forlivese e imolese, alla sala riunioni Mario Loreti, all’interno della ’Casa del Donatore’ Avis, in via Giacomo Della Torre 7. Durante l’incontro verranno presentate le ultime ricerche effettuate dalle borsiste della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche–Multifor Ets.

I temi delle ricerche riguardano aspetti sia del nostro territorio sia delle nuove linee di sviluppo di un’economia che sappia guardare al futuro delle nuove generazioni. Parteciperanno Chiara Mancini, laurea in management della sostenibilità ed economia circolare; Graziana Alì, laurea magistrale in scienze dell’economia e della gestione aziendale; Angela Sangiorgio, master in digital marketing e social media, laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale. Ognuna di loro parlerà delle ricerche svolte. Verranno poi presentate le Borse di studio per il 2023 realizzate in convenzione con i Campus universitari di Forlì e Cesena.