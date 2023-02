La partigiana Amalia protagonista di una tesi di laurea brasiliana

Amalia Geminiani, 97enne staffetta partigiana salita più volte all’onore della cronaca a seguito delle battaglie combattute in nome della Resistenza, torna a far parlare di sé. Dopo aver scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a Papa Francesco durante i lunghi mesi di lockdown nel centro sociale di Terra del Sole, e dopo aver incontrato il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Amalia è ‘finita’ assieme all’amica di sempre Carla Grementieri, presidente dell’associazione culturale al femminile voceDonna, nella tesi di laurea della studentessa brasiliana, di origini italiane, Eduarda Marcon.

La giovane sudamericana, iscritta alla Universitade Federal do Pampa, in terra verdeoro, ha presentato una tesi dal titolo ‘A participação feminina durante a Resistência italiana (1943-45)’. Nell’elaborato sono rivisitati i trascorsi di Amalia come staffetta e quelli di Iris Versari, una delle diciannove donne italiane medaglia d’oro al Valor Militare della Resistenza. Nel testo è inoltre citato a più riprese il volume ‘Iris Versari e la Resistenza delle Donne. Verità e Leggenda’, scritto dalla Grementieri e pubblicato nel 2003 da Vespignani Editore. Ad annunciare la lieta novella è stata proprio la leader di voceDonna sui social. "Grazie, congratulazioni e buona vita alla neo dottoressa Eduarda da me e da Amalia, che è molto contenta e spera di poter incontrare la ragazza in Italia".

f. m.