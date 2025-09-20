La partita contro il cancro. Sintini, campione di volley:: "Ho vinto, ma non da solo"

"Non si vince da soli, le persone fanno la differenza". Con queste parole l’ex pallavolista Giacomo Sintini, 46 anni, ha emozionato giovedì sera i soci del Panathlon Club, accolto dalla presidente Marilena Rosetti e intervistato da Mario Fedriga. Nel 2011 Sintini, romagnolo nato a Lugo che ha giocato anche a Forlì nella stagione 2010/2011 (c’era Vigor Bovolenta in campo e Piero Molducci in panchina). E proprio nel momento migliore della sua carriera scoprì di avere un tumore.

Dopo un anno e mezzo di cure riuscì a ritornare a giocare e subito decise di fondare una associazione, che porta il suo nome, per aiutare le persone colpite dalla malattia. Nel 2014 ha anche pubblicato il libro ‘Forza e coraggio’, in cui racconta la sua drammatica esperienza e la forza di rinascere. "Ho trattato la malattia con lo stesso spirito che mi aveva fatto amare lo sport – ha ricordato –. Per superare la malattia occorreva avere una squadra, perché non si vince da soli e mi sono così affidato alle persone e ai medici più competenti. All’epoca mia figlia aveva solo un anno, mi sentivo sfortunato, ma a darmi la forza è stata lei". Sintini ha spiegato come la cosa più difficile per chi è ammalato sia la prospettiva. "La malattia ti toglie la possibilità di fare programmi e questa è la paura più grande. La mia associazione lavora per dare prospettive a chi non può averne: ci sono giornate negative, ma se hai vicino le persone giuste si riescono a superare".

A giugno anche un altro sportivo, il cestista Achille Polonara, ha commosso l’Italia per una forma di leucemia mieloide (a breve dovrebbe sottoporsi al trapianto di midollo osseo, con la speranza di tornare in campo). A Rimini i tifosi stanno col fiato sospeso per l’ex bomber Igor Protti. "Le cure furono pesanti ma ottimali – ricorda Sintini – e riuscii a ritornare a giocare. Nel 2013, dopo l’ultimo punto che sancì lo scudetto con Trento, mi gettai in ginocchio e mi venne in mente soltanto una parola: grazie".

Gianni Bonali