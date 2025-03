La partita del destino a un passo dal caso: "Il Forlì è forte, ma tutto può succedere"

Matteo Mariani è il direttore generale del Forlì Calcio. E pure lui, come tutta la società, è in fermento nella snervante attesa del super big match tra i biancorossi e il Ravenna di domenica. Come si vive in società questa vigilia?

"In tutti noi è l’entusiasmo a farla da padrone. L’atmosfera, corroborata anche dall’ottima prevendita, è piena di quel pathos che solo partite come quella di domenica possono suscitare". Il clima dello spogliatoio?

"I ragazzi stanno vivendo questa vigilia con la consapevolezza della loro forza".

La società sin dall’inizio della stagione non ha nascosto gli obiettivi da primato. Si è andati oltre le previsioni?

"È vero che siamo partiti con ambizioni mai nascoste. Vorrei però aggiungere che in un campionato complicato come la serie D le insidie sono sempre all’ordine del giorno. Squadre ambiziose, con budget importanti, come Piacenza, Pistoiese e Prato hanno lasciato per strada ogni velleità. Noi abbiamo mantenuto le promesse".

E con un rendimento da record...

"Siamo la squadra che, in tutti i nove gironi della quarta serie, ha la media punti più alta. In qualsiasi altro gruppo il campionato sarebbe già chiuso. Noi, invece, abbiamo l’onore e l’onere di confrontarci con un avversario molto forte che non ha mai mollato".

Nel match di domenica il Forlì partirà con due punti in più. Sarà un vantaggio?

"È chiaro che in queste partite è sempre meglio essere davanti (sorride). Però sono sicuro che la squadra scenderà in campo con la stessa voglia di vincere, con la filosofia di andare a cercare il gol, che è diventata il marchio di fabbrica del nostro allenatore Miramari".

In caso di vittoria il campionato potrebbe considerarsi deciso?

"Certo che gli eventuali cinque punti di vantaggio sarebbero importanti... Ma con altre sei gare da disputare, e 18 punti a disposizione, dovremo in ogni caso restare sul pezzo e non concederci distrazioni".

Firmerebbe per un pareggio? "Non facciamo speculazioni sul risultato. L’importante è che la squadra giochi il suo calcio come sempre. E sarà così".

A Forlì da diverso tempo non si registrava un entusiasmo come quello di questi giorni...

"Quello di risvegliare l’attaccamento alla squadra era uno degli obiettivi della stagione. Ci stiamo riuscendo. Domenica anche il sindaco Gian Luca Zattini sarà in tribuna".

Tutti disponibili per domenica?

"Tranne Graziani il resto della squadra è al completo. Anche Rossi è recuperato ed è rientrato nel gruppo".

Vuole azzardare un pronostico?

"Tutto può succedere: un episodio fortuito può indirizzare una partita e un campionato".