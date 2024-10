La ’patente’ delle imprese. Il nuovo sistema a punti spacca il comparto edile

Dal 1° ottobre scorso, per le imprese edili e i lavoratori che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio possedere la patente a punti. L’obiettivo è quello di valutare le capacità dei luoghi di lavoro di adottare politiche di sicurezza efficaci. Negli ultimi anni, grazie agli incentivi previsti dai piani per la ripresa del settore, l’edilizia ha vissuto uno dei suoi periodi più positivi in termini di crescita occupazionale, coinvolgendo circa 500mila imprese e quasi un milione e mezzo di lavoratori. Tuttavia, dietro a questo successo si cela un aspetto preoccupante: l’edilizia si riconferma il settore leader per infortuni e morti sul lavoro.

Nel 2023 il numero totale di decessi in Italia ha raggiunto quota 1041, con un aumento dell’1,1% rispetto all’anno precedente, di cui 150 nel settore edile e nei cantieri. Il 15% del totale dei decessi quindi, una statistica che, insieme alla tragica vicenda del crollo del cantiere a Firenze avvenuto il 16 febbraio 2024, ha messo in luce le lacune nella gestione della sicurezza, spingendo il Governo a trovare una soluzione per arginare il problema.

"L’introduzione della patente a punti – spiega Villiam Antonelli, presidente Cna colline forlivesi e imprenditore nel settore costruzioni– è molto positiva per qualificare le imprese, far rispettare le normative e migliorare la sicurezza". Cna colline forlivesi conta oltre 250 imprenditori iscritti e lo stesso Antonelli, con il fratello, gestisce l’omonima impresa fondata dal padre nel 1979, con sede a Forlimpopoli. "Per quanto riguarda la nostra azienda – prosegue – abbiamo tutte le certificazioni, ma gli artigiani, per esempio, potrebbero avere qualche problema in più a gestire la parte burocratica".

In particolare le pubbliche amministrazioni dovranno considerare il punteggio della patente come un criterio fondamentale per valutare l’idoneità dell’azienda nella partecipazione a gare d’appalto, bandi pubblici per la concessione di incarichi, nonché per richiedere incentivi e bonus. Ciò significa che il possesso della patente sarà un requisito determinante quanto la competenza tecnica o l’offerta economica proposta. La patente si basa su un sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo saranno attribuiti 30 crediti che vengono decurtati in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse.

"Si tratta di un provvedimento che non condivido – afferma Eraldo Cucchi, vicepresidente di Confartigianato – , repressivo nei confronti delle aziende che la prevenzione l’hanno sempre fatta. Si tratta inoltre di un’ulteriore spesa soprattutto per le piccole imprese, anche perché gli incidenti gravi sono pochi: il settore edile è nel mirino ingiustamente".