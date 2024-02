La patrona negli Usa. Anche Cambridge fa festa

La festa della Madonna del Fuoco verrà celebrata oggi anche negli Usa, precisamente a Cambridge, nello Stato del Massachusetts, per la seconda volta. L’iniziativa è stata messa in campo da una forlivese, Francesca Gordini, architetto, che da diversi anni risiede lì e lavora a Boston e ha coinvolto gli amici della sua parrocchia americana. La ’Festa italiana della Madonna del Fuoco di Forlì’ prevede alle 9.30 la messa bilingue nella chiesa di San Francesco d’Assisi, poi un momento di fraternità dove sarà offerta la tradizionale piadina dolce e, alle 11, la lettura di brani del libro ’Caterina Sforza la tigre di Romagna’. Ospite d’onore la professoressa Lisa Pon, autrice di un libro sulla xilografia della Madonna del Fuoco intitolato ’A printed icon in early modern Italy’, che lei stessa presentò a Forlì nel 2015. Conclusione in musica con i canti popolari de ’Gli stonati’ accompagnati dalla fisarmonica di Adam Ziccardi. "A un carissimo amico che mi chiedeva quali fossero i miracoli della Madonna del Fuoco – racconta il forlivese Pietro Zattoni, che mantiene da tempo collegamenti con Gordini – ho inviato la locandina di Cambridge. È la seconda edizione della festa con un ricco programma di preghiera, cultura, gastronomia, musica sacra e romagnola. Francesca si è fatta spedire da Forlì gli spartiti dell’inno alla nostra Patrona, ’La vivida fiamma’, che i fedeli del posto hanno imparato e ora cantano anche in altre occasioni".

Non è l’unico posto negli Usa in cui si ricorda la patrona di Forlì, infatti ciò avviene anche dall’altra parte degli Usa, sul Pacifico, alla Southern California University di Los Angeles, dove insegna la Pon, originaria della East Coast, laureata ad Harvard, e che da lì interverrà online per offrire il suo contributo all’evento di Cambridge. "Vedere la nostra Madonna del Fuoco – continua Zattoni – ricordata negli Usa, coast-to-coast, mi riempie di stupore e gioia. Fra i tanti miracoli della nostra Patrona c’è anche quello di unire le persone che la incontrano: giovani e anziani, ricchi, poveri, dotti e analfabeti, potenti o miseri, messi insieme da quell’affetto filiale alla mamma di Gesù. Ora questo avviene anche negli Usa". Come da tradizione, anche a Roma la comunità dei romagnoli si raduna in occasione della festa della Madonna del Fuoco, specialmente nella chiesa di San Marcello al Corso dove vi è un’immagine della nostra Patrona.

Alessandro Rondoni