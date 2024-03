La paura corre sulla Busca: "Frana pericolosa: intervenire con urgenza"

"Signor presidente Enzo Lattuca, su segnalazione di vari cittadini di Tredozio, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e altri utenti, faccio presente che sulla strada provinciale Sp 22 della Busca, si è ulteriormente aggravata, durante le recenti piogge, la situazione di una frana fra i km 6 e 7, in località Montebusca, a circa 300-400 metri dal passo omonimo".

Inizia così la lettera che la deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, ha inviato ieri al presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, e per conoscenza al responsabile provinciale della viabilità e sindaco di Santa Sofia, Daniele Vlbonesi. Prosegue la parlamentare forlivese: "Tale situazione è ritenuta pericolosa per il transito dei veicoli sia leggeri che pesanti, preoccupando molto sia gli abitanti della zona sia tutti coloro che usano questa strada per comunicazioni intervallive, motivi di lavoro e non ultimo per turismo".

La frana cui si riferisce la deputata azzurra fa parte di tanti altri movimenti franosi simili, messisi in movimento nel maggio dello scorso in seguito all’alluvione. Ma alcuni mesi fa la Provincia era intervenuta con vari lavori generali di ripristino, senza tuttavia completare l’intervento nella frana in oggetto, in attesa probabilmente di un intervento definitivo. A questo proposito spiega la deputata Tassinari: "Sapendo anche che la struttura provinciale alla viabilità sta effettuando in questi giorni sopralluoghi ad hoc e che lo staff del Commissario alla ricostruzione post alluvione, Paolo Francesco Figliuolo, ha messo a disposizione i fondi necessari per i lavori sulla viabilità della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito appunto della ricostruzione, le chiedo di intervenire con urgenza al più presto possibile, per evitare la chiusura della Sp 22 in oggetto, con gravissimi danni per la vita delle popolazioni, l’economia e il turismo della zona, già colpita così gravemente da alluvione, frane e a settembre 2023 anche dal terremoto".

A poche decine di metri dalla suddetta frana, se ne trova un’altra, che restringe la carreggiata e che si è mossa ulteriormente, sempre durante le ultime piogge. Anche questa rappresenta un pericolo per la viabilità. La strada provinciale 22, lunga 14 chilometri, è quella che collega Tredozio a Portico, l’alta valle del Tramazzo con l’alta valle del Montone, servendo anche il cosiddetto villaggio del Montebusca, formato da varie decine di ’seconde case’, molte delle quali però abitate in maniera permanente tutto l’anno.