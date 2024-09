La paura e lo sconforto: "Soltanto un anno fa salvi per miracolo. Ora lo stesso terrore"

di Francesca Miccoli

FORLì

Il drammatico viaggio di Irene Priolo nelle zone alluvionate ha fatto tappa anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La presidente ad interim della Regione Emilia–Romagna ha visitato i luoghi epicentro del disastro. Dapprima l’azienda florovivaistica terrasolana di via del Molino, attività gestita da Roberta Bombardini e dalla giovane figlia Giorgia Bussi. Nomi, volti e luoghi che nel maggio del 2023 hanno riecheggiato sui media di mezzo mondo: all’epoca, infatti, le due donne furono salvate dall’impeto devastante della piena grazie all’intervento dell’elisoccorso. Vivide negli occhi e nella memoria le immagini di Giorgia e dei suoi due bimbi, che all’epoca avevano un anno e mezzo e appena due mesi, issati con una corda a bordo del velivolo. Ben diverso il destino dell’abitazione e dell’azienda agricola, completamente azzerata. "Abbiamo avuto danni ingentissimi – le parole di Bombardini -. L’esondazione ha cancellato tutto: non è stato solo un problema di portata ma anche di pressione dell’acqua. Abbiamo visto uscire da casa la tavola ancora apparecchiata. I mobili sono stati portati via dalla piena, gli alberi sradicati, i pali in ferro addirittura attorcigliati. Persi due anni di raccolto, a parte i 5.000 euro per l’immediato sostegno, non abbiamo visto un soldo. Siamo riuscite a ricostruire solo due delle 5 serre". La triste esperienza ha vissuto una replica in settimana, per fortuna l’esito è stato differente. "Quando ci siamo accorti del pericolo, abbiamo cercato di mettere in salvo il più possibile, quel poco che dopo l’anno scorso, eravamo riusciti a rimettere a posto: abbiamo caricato le nostre piante e fiori sui camion e portato gli oggetti più importanti ai piani superiori – prosegue Roberta, presidente della sezione Coldiretti di Castrocaro Terme e Terra del Sole -. Il primo argine si è rotto in due punti, ma il secondo, costruito dopo l’alluvione del 2023, ha retto. Il fiume è rimasto entro gli argini, anche se solo per un metro. Se avesse ceduto, avrebbe spazzato via anche la casa".

Determinante la cassa di espansione costruita tra le due alluvioni. A un paio di chilometri di distanza, in via Colombarina a Castrocaro, un’altra faccia della devastazione. Impressa nello sguardo spaurito di Francesca Alessandrini, residente a pochi passi dall’argine del Montone. "Le notti prima del disastro non ho dormito - racconta la donna -, ancora terrorizzata dalla esperienza di 16 mesi fa. Allora l’acqua raggiunse il metro e sessanta di altezza, allagando abitazione e capannone, quest’anno si è fermata a 70 – 80 centimetri. In casa eravamo io, mia madre settantenne e i nostri nipotini, due gemelli di tre anni e mezzo. Grazie anche all’aiuto dei vicini siamo riusciti a metterci al riparo, abbiamo messo in salvo i tre cani, gli elettrodomestici e quanto riacquistato dopo l’alluvione di 16 mesi fa. Allora perdemmo anche mezzi agricoli e tutti gli arredi".

Questa volta i danni sono stati minori ma ripartire una seconda volta sembra proibitivo. "Non essendo in grado di rialzarci da soli abbiamo avviato una raccolta fondi online (‘Dopo 16 mesi nuovamente nel disastro’). E l’auspicio per il futuro è che anche nella nostra zona possa essere realizzata una cassa di laminazione come quella di Terra del Sole. In caso contrario, sarò costretta a lasciare la casa in cui vivo da quarant’anni. Non si può vivere nella paura".