La pediatria nel corso del tempo: incontro con Laura Borghesi

Prosegue oggi alle 16 al Centro Operativo di via Curiel 51, il ciclo di conversazioni ’Non ci sono più i nonni di una volta’, organizzato da Auser. L’incontro di oggi avrà come protagonista la pediatra Laura Borghesi. Il tema sarà: ’Ai miei tempi io ho fatto così. Cos’è cambiato in pediatria nel tempo’. Il Centro offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti. Iniziativa in collaborazione con la Regione e il finanziamento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.