La pianista francese Anne Baladou si esibisce al Podere Fantini

Il Forlimpopoli Folk Club trasloca di pochi metri oltre il confine con Bertinoro approdando in via Ausa al Podere Fantini per concerto che profumerà di vino, olio nuovo e Francia.

Oggi alle 17 in scena, direttamente da Parigi, Anne Baladou, pianista, compositrice, cantante che ha frequentato il mondo dei cabaret e dei teatri parigini durante tutta la sua vita artistica dividendo quel piccolo, polveroso, fumoso e mitico mondo, con molti di coloro che sarebbero poi diventati star della canzone francese nei suoi anni d’oro.

Lei stessa ha contribuito, con la sua musica, a scrivere qualche piccola pagina di storia del mondo dello spettacolo della ‘Ville Lumière’.

A distanza di anni ha deciso di fissare, per la prima volta su Cd, alcuni frammenti della sua musica, nata per essere suonata dal vivo, a memoria di quel mondo, di quegli anni e di quelle parole che presenterà in questa domenica pre natalizia.

E’ prevista anche una degustazione dei prodotti del Podere che si trova in via Ausa 2182. La prenotazione è fortemente consigliata data l’esiguità dei posti disponibili. Tel. 347 0135107 o 389.1005150.

ma.bo.