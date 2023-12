La piazza attira ancora. Posti auto esauriti, folla nei bar e acquisti: così il centro resiste

Il Natale si avvicina e le vie dello shopping in centro storico si vestono a festa. Ieri il cuore della città si è mostrato vivo e pulsante, con un buon afflusso di persone per il classico ‘struscio’ nei corsi cittadini. Già da metà mattina, i parcheggi di piazza del Carmine e XX Settembre hanno registrato il tutto esaurito, ma non solo, anche nelle vie limitrofe o secondarie molti stalli erano già tutti occupati. In tanti hanno scelto il centro per i loro acquisti natalizi, complice anche una bella giornata di sole, nelle casette di prodotti fatti a mano in piazza Saffi e nei negozi che popolano le vie storiche. Ai grandi marchi, facilmente reperibili a Formì o al Puntadiferro, gli avventori del centro preferiscono le piccole botteghe d’artigianato con prodotti ricercati come bigiotteria, abbigliamento e alimentari made in Italy. Molti hanno scelto regali solidali dai banchetti allestiti dalle associazioni non profit del territorio, come stelle di Natale, palline decorate con cani e gatti dei rifugi cittadini e panettoni che aiutano la ricerca scientifica. Un allegro viavai di famiglie e capanelli di anziani ha affollato i bar durante la giornata per un dolce e una cioccolata calda. Tra un caffè e l’altro i clienti più attempati commentano, rigorosamente in dialetto, le ultime novità del centro in occasione delle feste: "La piaza la è propi bela adubeda acsé, la zenta la è turneda inte zentar".

Ed effettivamente, si prospetta un Natale coi fiocchi perché dalle ultime stime emerge un trend positivo con 42mila accessi già da fine novembre, ben il 15% in più rispetto al 2022, e 66mila nel Ponte dell’Immacolata. Passeggiando tra il profumo inebriante di croccante alle mandorle e vin brulè, molti escono dai negozi con buste tra le mani e rotoli di carta da regalo sottobraccio come fossero baguette francesi. Tutto è in movimento, la pista di pattinaggio accoglie i giovani mentre sotto il campanile di San Mercuriale gli addetti si apprestano a sistemare le ultime scenografie per il presepe vivente dei bambini. All’imbrunire tutti con il naso all’insù: si accende la magia delle luminarie mentre sui palazzi storici prendono vita le immagini del videomapping che raccontano il Natale intorno al mondo. Il freddo diventa pungente e dopo lo spettacolo è il momento di fare rientro a casa o attardarsi per un aperitivo in uno dei tanti locali aperti fino a tardi.

La piazza tirata a lucido in occasione delle feste torna a essere il salotto della città, luogo di socialità e aggregazione tra generazioni e non solo spazio dedicato agli acquisti.