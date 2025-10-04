La piazza è tutta per Gaza. Migliaia sfilano in corteo, da pensionati a studenti: "In nome dalla libertà"

"Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte / Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti". Le parole dedicate da Fabrizio De André ai moti del Sessantotto hanno accompagnato ieri le circa 4mila persone riunite nel centro storico per aderire allo sciopero generale indetto in sostegno alla popolazione palestinese e come protesta all’intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana.

Su uno delle decine di cartelloni retti dai manifestanti si leggevano i versi concepiti dal cantautore genovese che ancora oggi, quasi sessant’anni dopo, racchiudono il senso della causa sentita dal corteo intergenerazionale e multietnico che alle 9.30 è partito dal campus universitario, e ha camminato pacificamente lungo piazzale della Vittoria e via Giorgio Regnoli per poi defluire in piazza Saffi, nonostante la concomitanza del mercato cittadino. Giovani universitari con la bandiera palestinese dipinta sul viso, pensionati, famiglie con bambini piccoli nel passeggino, ragazzi delle medie e delle superiori (spiccava lo striscione ‘Il Canova oggi sciopera’), persone con disabilità in sedia a rotelle, lavoratori con indosso la kefiah.

La manifestazione di ieri ha mobilitato una comunità che raramente si è riunita in passato in maniera così unanime, indipendentemente dalle numerose sigle sindacali e associazioniste che hanno firmato lo sciopero: oltre alla Cgil, anche, tra le altre, Arci, Voce donna, Forlì Città Aperta, Auser, Legambiente, Libera, Monnalisa collettivo femminista, Mani rosse antirazziste, Rete democratica antifascista e altri esponenti politici come Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana, Fondamenta avs e Partito democratico.

L’unanimità degli intenti era percepibile anche dai moltissimi cartelloni che hanno popolato le vie del centro storico: dal classico ‘From the river to the sea, free Palestine’ (‘Palestina libera dalla terra al mare’), ad un più locale ‘La Romagna rimane libera, e all’aria e al vento la bandiera della sua passione per tutte le cause giuste’, fino ad un più diretto ‘Europa e UniBo complici’. "Siamo tutti dalla parte giusta, della democrazia e della pace – afferma dalla piazza la segretaria organizzativa provinciale di Cgil Cesena, Silla Bucci –. Bisogna usare il termine giusto: è un genocidio, di cui non accettiamo di essere complici. Le scorse notti, durante gli attacchi alla Flotilla, in tutto il Paese sono esplose reazioni immediate e spontanee, migliaia di persone scese in tutte le piazze in difesa delle norme che proteggono la vita e l’incolumità delle persone in mare, dei diritti umani e degli obblighi internazionali. Per questo abbiamo proclamato lo sciopero di oggi, di cui rivendichiamo la legittimità in base alla legge 146, in relazione a fatti che mettono in discussione la tutela dei cittadini all’estero. Alla presidente del consiglio, che ci dice che il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme, diciamo vergogna – prosegue Bucci –, perché chi sciopera non è retribuito. Noi dalla piazza chiediamo rispetto per chi si riconosce nella nostra amata Costituzione e paga le tasse, assumendosi la responsabilità di lottare per un mondo diverso, come fecero i lavoratori del 1943, che così conquistarono la libertà e la democrazia". "L’Italia è in Europa, ma il suo cuore batte nel mediterraneo per la nostra Palestina", conclude Milad Basir, giornalista italo palestinese e attivista per i diritti umani.

Sofia Vegezzi