La piazza ritorna subito arena sportiva. Domenica tocca al duathlon e ai suoi big

Piazza Saffi sarà domenica prossima il fulcro di un’altra manifestazione sportiva, ovvero il ‘Duathlon Città di Forlì’ giunto alla quinta edizione, competizione organizzata dalla Triathlon Duathlon di Rimini con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La competizione si disputerà sulla distanza sprint – ovvero 5 chilometri di corsa, 20 di ciclismo e altri 2,5 di corsa – e vedrà in gara 530 partecipanti (390 adulti e 140 bambini) provenienti da tutta Italia, con partenza davanti all’abbazia di San Mercuriale.

Alle 9.30 prenderà il via la gara ‘Duathlon Kids’ per ragazzi dai 6 ai 15 anni, poi alle 12.45 la competizione femminile e alle 13 quella riservata agli uomini. Gli atleti si sfideranno su un affascinante percorso cittadino, completamente pianeggiante in tutte e tre le frazioni di gara. La competizione principale si snoderà su un circuito cittadino con partenza e arrivo in piazza Saffi e comprenderà senza interruzioni corsa a piedi e in bicicletta, mentre il breve percorso dei bambini sarà interamente in piazza.

Nel cuore della città sarà allestita anche la zona cambio e alle 14.30 ci sarà il Pasta party Duathlon sprint presso ‘Casa Romagna’, organizzato dal Caffè dei Corsi. Fin dal primo mattino, invece, i partecipanti potranno fare colazione, a prezzi contenuti, negli esercizi convenzionati mostrando il pettorale di gara.

"Il livello tecnico della competizione è alto – spiega Romina Ridolfi, presidente del Triathlon Duathlon Rimini –, con la partecipazione del campione italiano Samuele Angelini e di atleti di spicco come Pietro Giovannini, Asia Mercatelli e Lorenzo Pelliciardi. La gara si presenta quindi spettacolare ed è inserita nel circuito nazionale, con un numero di iscritti superiore rispetto allo scorso anno e che segna il record per l’evento". Le fa eco Daniele Tosi, responsabile della manifestazione, che rimarca come "i percorsi siano già collaudati e garantiscano sicurezza e fluidità per tutti gli atleti".

Sul tracciato sarà presente la Polizia locale, supportata da circa 80 volontari, tra cui i rappresentanti della Croce Rossa e delle associazioni locali, coordinati da Marco Alunni di Edera atletica. "Forlì è sempre di più una città che riesce a promuovere sport e turismo – sottolinea l’assessore allo sport Kevin Bravi –. La Duathlon sprint rappresenta infatti anche un’importante occasione per promuovere il territorio cittadino, in una stagione sportiva che sta entrando nel vivo, con ricadute economiche per le strutture ricettive e le attività commerciali locali".